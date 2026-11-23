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[스포츠조선 박아람 기자] 넷플릭스 예능 '솔로지옥' 출신 방송인 최미나수가 '2026 MAMA AWARDS' 레드카펫 MC를 마친 소감을 전하며 자신을 걱정한 이들에게 따뜻한 근황을 알렸다.

최미나수는 23일 개인 계정을 통해 '2026 MAMA AWARDS' 현장 사진 여러 장과 함께 시상식 진행을 마친 소감을 공개했다.

최미나수는 "정말 꿈만 같았던 이틀이었어요"라며 "처음 MAMA 레드카펫 MC를 맡게 되었다는 소식을 들었을 때부터 설렘 반, 걱정 반이었는데 어느새 이렇게 소중한 추억으로 남았네용"이라고 밝혔다.

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이어 "전 세계에서 모인 아티스트분들과 팬분들의 열정을 가까이에서 느끼고 음악이라는 하나의 언어로 모두가 연결되는 순간들을 함께할 수 있어 너무나 영광이였습니다"라며 글로벌 음악 축제에 함께한 벅찬 마음을 드러냈다.

생애 첫 레드카펫 MC였던 만큼 긴장감도 적지 않았다고 털어놨다. 최미나수는 "사실 처음인 만큼 긴장도 많이 했고, 모든 순간이 완벽하지만은 않았겠지만 그 안에서 또 새로운 저의 모습을 발견하고 한 뼘 더 성장할 수 있었던 것 같아요"라고 돌아봤다.

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또한 이틀 동안 호흡을 맞춘 이대휘를 비롯해 현장에서 애쓴 제작진과 스태프들에게 고마움을 전했다. 특히 자신에게 응원과 걱정을 보내준 사람들을 향해 감사 인사를 남기며 "모두들 최고…. 너무 쏘우 쓰윗한 세상이라는것을 다시 한번 느꼈습니다"라고 덧붙였다.

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이번 게시물에서 눈길을 끈 것은 글 마지막에 남긴 추위 관련 메시지였다.

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앞서 최미나수는 지난 20일 일본 오사카 교세라 돔 오사카에서 열린 '2026 MAMA AWARDS' 야외 레드카펫 행사에서 MC로 나섰다. 당시 어깨와 등이 드러나는 화이트 홀터넥 드레스를 입고 약 1시간 동안 아티스트들과 인터뷰를 진행했다.

하지만 쌀쌀한 날씨에 얇은 의상만 입은 채 야외에 머물면서 몸을 떠는 모습이 카메라에 포착됐다. 찬바람이 불 때마다 추위를 견디기 힘들어하는 듯한 모습이 온라인상에 퍼지면서 누리꾼들의 걱정이 이어졌다. 현장에서 인터뷰를 진행하던 김연경 역시 최미나수의 상태를 염려하며 괜찮은지 물어보기도 했다.

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이후 최미나수는 자신을 걱정한 이들을 안심시키듯 "P.S. 저는 지금 굉장히 따뜻하고 맘도 따끈따끈하구 맛난 음식 마이 묵었습니다~"라고 전했다. 추위에 대한 우려에 직접 근황을 알리며 팬들의 걱정에 화답한 것이다.

한편 최미나수는 2021년 미스코리아 선에 선발되며 대중에게 이름을 알렸다. 이후 넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥5'에 출연했으며, 다양한 방송 활동을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com

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다음은 전문

2026 MAMA AWARDS

정말 꿈만 같았던 이틀이었어요 what an honor truly!

처음 MAMA 레드카펫 MC를 맡게 되었다는 소식을 들었을 때부터 설렘 반, 걱정 반이었는데 어느새 이렇게 소중한 추억으로 남았네용

전 세계에서 모인 아티스트분들과 팬분들의 열정을 가까이에서 느끼고(찌?잉 ) 음악이라는 하나의 언어로 모두가 연결되는 순간들을 함께할 수 있어 너무나 영광이였습니다.

사실 처음인 만큼 긴장도 많이 했고, 모든 순간이 완벽하지만은 않았겠지만 그 안에서 또 새로운 저의 모습을 발견하고 한 뼘 더 성장할 수 있었던 것 같아요.

무엇보다 이틀 동안 옆에서 든든하게 함께해 준 대휘씨 추운 날씨에도 보이지 않는 곳에서 고생해 주신 모든 제작진과 스태프분들, 그리고 따뜻한 응원과 걱정까지 보내주신 많은 분들께 진심으로 감사드려요 모두들 최고…. 너무 쏘우 쓰윗한 세상이라는것을 다시 한번 느꼈습니다

즐거웠다!!!!마마!

Thank you MAMA for the unforgettable two days. My heart is so full!

P.S. 저는 지금 굉장히 따뜻하고 맘도 따끈따끈하구 맛난 음식 마이 묵었습니다~