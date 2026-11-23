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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 아이브의 장원영과 안유진이 '2026 MAMA AWARDS' 레드카펫에서 선보인 포즈를 두고 누리꾼들 사이에서 갑론을박이 벌어지고 있다.

아이브는 지난 21일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 '2026 MAMA AWARDS' 레드카펫 행사에 완전체로 참석했다.

이날 아이브 멤버들은 블랙과 브라운 계열의 드레스를 각자의 개성에 맞게 소화하며 카메라 앞에 섰다.

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눈길을 끈 것은 장원영과 안유진의 포즈였다. 다른 네 멤버가 대체로 정면을 바라보며 단정하게 포즈를 취한 것과 달리 두 사람은 몸을 옆으로 돌린 채 각기 다른 자세를 선보였다.

장원영은 몸매를 따라 흐르는 브라운 컬러의 롱드레스를 입고 허리를 살짝 틀어 우아한 실루엣을 강조했다. 안유진 역시 블랙 미디드레스를 착용하고 몸을 뒤로 돌린 채 어깨 너머로 카메라를 응시하며 당당한 분위기를 연출했다.

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그러나 해당 단체사진이 온라인에서 확산되면서 두 사람의 포즈를 둘러싼 반응이 엇갈렸다.

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일부 누리꾼들은 "포즈를 통일하지", "조화로움이 뭔지 모르는 것 같다", "장원영 안유진만 부각시키면 나머지 멤버들을 들러리로 만드는 꼴"이라며 단체사진의 조화를 아쉬워했다.

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여섯 명이 함께 촬영하는 자리에서 두 사람의 포즈만 유독 눈에 띈다는 지적이 나왔다. 반면 두 사람만의 개성과 자신감이 돋보이는 레드카펫 포즈라는 긍정적인 평가도 이어졌다.

일부에서는 드라마 '별에서 온 그대'에서 천송이와 한유라가 사진을 찍으며 서로 다른 포즈를 취하던 장면을 떠올린다는 반응도 나왔다.

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한편 아이브는 이날 '베스트 여자 그룹'과 '베스트 송 톱10'을 수상하며 2관왕에 올랐다. 내년 1월 29일부터 31일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 월드투어 앙코르 콘서트를 개최할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com