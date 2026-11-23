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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 백진희가 결혼을 앞두고 예비 신랑이 거주하는 캐나다에서 여유로운 근황을 전했다.

백진희는 23일 캐나다 몬트리올의 한 카페에서 찍은 사진을 게재했다.

사진 속 백진희는 옅은 화장에 검은색 니트를 입은 편안한 차림으로 브런치를 즐기고 있다. 바쁜 결혼 준비 중에도 환한 미소를 지으며 여유로운 시간을 보내는 모습이 눈길을 끈다.

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앞서 백진희는 지난 9월 결혼 소식을 전했다. 예비 신랑은 캐나다에서 거주하는 직장인으로, 영어 이름은 헨리로 알려졌다.

두 사람은 내년 1월 23일 서울 모처에서 결혼식을 올릴 예정이며, 백진희는 결혼 후 한국과 캐나다를 오가며 신혼 생활을 이어갈 계획이다.

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백진희는 지난 10월 최다니엘의 유튜브 채널에 출연해 예비 신랑과 결혼을 결심한 이유를 밝히기도 했다.

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당시 그는 "정서적으로 채워지지 않는 부분이 있는데 (예비 신랑을 만나면서) 많이 채워진다"며 "결혼해서 같이 살고 생활하다 보면 더 많이 채워질 거라는 기대가 있다"고 말했다.

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결혼을 결심한 결정적인 순간에 대해서는 "점차 만나다 보니까 서로의 시간에 스며들고 이 사람이라는 확신이 점점 짙어졌다"며 "만나다 보면 싸울 일도 생기는데 갈등을 해결하는 과정이 좀 수월했다. (싸움이) 오래가지 않았다"고 설명했다.

백진희는 예비 신랑의 가장 큰 매력으로 안정감을 꼽았다. 그는 "우리 직업은 감정적으로도 그렇고 경제적으로도 불안 요소가 많지 않냐. 아침에 눈떠서부터 작품을 하고 있을 때도 불안하고, 안 하고 있을 때도 불안하다"고 털어놨다.

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이어 "그런 고민을 이야기했을 때 아무렇지 않게 넘어가게 만들어주는 안정감을 갖고 있다"며 "성격도 되게 차분하고 일정해서 그게 나한테는 되게 큰 힘이 됐다"고 애정을 드러냈다.