28일 소피텔 앰배서더 서울 호텔에서 열린 에스파(aespa, 카리나, 지젤, 윈터, 닝닝)의 정규 2집 'LEMONADE' 발매 기념 기자간담회. 에스파 카리나가 포토타임을 갖고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.28/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에스파(aespa) 카리나가 'MBC 가요대제전' 새로운 얼굴이 된다.

스포츠조선 취재 결과, 카리나는 오는 12월 31일 방송되는 '2026 MBC 가요대제전' MC로 발탁됐다.

카리나가 연말 가요제 MC를 맡는 것은 이번이 처음이다. 그간 음악방송에서 스페셜 MC로 활약하며 진행 경험을 쌓아온 카리나가 이번에는 한 해를 마무리하는 대형 음악 축제의 진행자로 나서는 것이다.

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무엇보다 카리나의 '가요대제전' MC 발탁은 소속사 SM엔터테인먼트 선배인 소녀시대 윤아(임윤아)를 떠올리게 한다. 윤아는 2015년부터 2024년까지 10년간 '가요대제전' 여성 MC 자리를 지키며 명실상부 안방마님으로 활약했다.

지난해 올데이프로젝트 애니가 바통을 이어받은 데 이어, 올해는 카리나가 SM 선배 윤아의 발자취를 따라간다.

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'K팝 레전드' 윤아가 쌓아온 전통 위에 '4세대 대표 걸그룹' 카리나가 어떤 새로운 색깔을 더할지 관심이 쏠린다.

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진행 경험도 이미 갖췄다. 카리나는 2023년 MBC '쇼! 음악중심' 스페셜 MC를 시작으로, 2025년 KBS2 '뮤직뱅크' 스페셜 MC를 맡았다. 올해 6월에도 '쇼! 음악중심' 스페셜 MC로 나서며 음악방송 진행자로 경험을 쌓았다.

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물론 올해 가수로 거둔 성과가 가장 눈부시다. 에스파는 지난 5월 발표한 정규 2집 '레모네이드'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 9위에 오르며 통산 세 번째 톱10 진입에 성공했다. 지난 16일 열린 '2026 멜론뮤직어워드'에서는 대상인 '올해의 글로벌-K 아티스트'까지 거머쥐었다. 카리나 역시 지난 9월 솔로곡 '16비트'를 발표, 직접 작사에 참여하며 자신만의 음악적 색깔을 드러냈다.

이처럼 그룹과 솔로 활동을 넘나들며 알찬 한 해를 보낸 카리나는 '가요대제전' MC로 2026년 마지막 밤까지 화려하게 장식하게 됐다. 특히 평소 시원시원하고 털털한 '쾌녀' 면모부터 장난기 넘치는 모습까지, 남다른 예능감을 보여준 만큼 진행석에서 선보일 색다른 매력에도 기대가 모인다.

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'2026 MBC 가요대제전'은 오는 12월 31일 펼쳐지는 연말 대표 음악 축제다. 한 해를 마무리하고 새해를 맞이하는 상징적인 무대로, 세대와 장르를 아우르는 K팝 아티스트들이 함께한다. 올해는 '쇼! 음악중심'의 한승훈 PD가 연출을 맡아 2026년 대미를 장식할 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com