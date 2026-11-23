배우 최민호가 21일 조선팰리스 강남에서 열린 '더 패뷸러스' 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 넷플릭스 '더 패뷸러스'는 패션(fashion)이라 쓰고 열정(passion)이라 읽는 패션계에 인생을 바친 청춘들의 꿈과 사랑, 우정을 그린 하이퍼리얼리즘 로맨스다. 역삼동=최문영 기자 deer@sportschosun.com/2022.12.21/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 샤이니(SHINee) 민호(최민호)가 또 한 번 'MBC 가요대제전' 역사를 쓴다.

스포츠조선 취재 결과, 민호는 오는 12월 31일 방송되는 '2026 MBC 가요대제전' MC로 나선다.

이로써 민호는 4년 연속 '가요대제전' MC석을 지키게 됐다. 2018년과 2023년, 2024년, 2025년에 이어 올해까지 통산 다섯 번째 진행이다.

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이는 역대 보이그룹 멤버 중 최다 진행 기록으로, 민호는 자신이 세운 기록을 또 한 번 경신하며 '가요대제전' 상징적인 얼굴로 입지를 굳히게 됐다.

무엇보다 MBC '쇼! 음악중심' 역대 최장수 MC로 활약했던 민호가 연말 대표 음악 축제에서도 장수 MC의 저력을 이어간다는 점이 관심사다.

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음악방송부터 연말 가요제까지, MBC 음악 프로그램의 역사를 함께 써 내려온 셈이다. 이제는 '가요대제전'에서 빼놓을 수 없는 터줏대감으로, 올해도 진행의 중심축을 잡을 전망이다.

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민호는 오랜 진행 경험을 바탕으로 안정적인 진행력과 밝은 에너지를 보여왔다. 특히 2008년 데뷔한 '2세대 K팝 레전드' 샤이니 멤버로서, 후배 아티스트들의 무대를 함께 즐기고 응원하는 든든한 선배이기도 하다. 무대에 대한 높은 이해도와 특유의 친화력을 갖춘 만큼 올해도 세대를 아우르는 음악 축제를 이끌 것으로 기대된다.

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민호는 올해 본업으로도 쉼 없는 행보를 이어왔다. 샤이니는 지난 5월 서울 올림픽공원 KSPO 돔에서 단독 콘서트 '샤이니 월드 VIII : 디 인버트'를 개최한 데 이어, 6월 미니 6집 '아트모스'를 발매하며 완전체 활동을 펼쳤다.

여기에 개인 활동도 활발했다. 지난 9월 발표한 미니 2집 '메이크 잇 핫'은 전 세계 16개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트 톱10에 올랐고, 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트와 일본 레코초쿠 데일리 앨범 랭킹에서 각각 1위를 기록했다. 여기에 오는 28일과 29일에는 서울 KBS아레나에서 단독 콘서트 '민 : 오브 페럴'을 개최, 솔로 가수로 무대에 오른다.

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이처럼 데뷔 18년 차에도 쉼 없는 활동을 이어가는 민호는 올해도 '가요대제전' 마이크를 잡는다. 무대 위에서는 여전히 뜨거운 현역 가수로, 진행석에서는 노련한 베테랑 MC로 활약하며 '불꽃 카리스마'를 발휘할 예정이다. 4년 연속 '가요대제전'을 책임지는 민호가 올해도 마지막 밤을 더욱 '샤이니'하게 빛낼 것으로 기대된다.

'2026 MBC 가요대제전'은 오는 12월 31일 방송되는 연말 대표 음악 축제다. 한 해 동안 K팝을 빛낸 아티스트들이 한자리에 모여 다채로운 무대를 선보인다. 올해는 '쇼! 음악중심'의 한승훈 PD가 연출을 맡아 2026년의 마지막 밤을 화려하게 수놓을 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com