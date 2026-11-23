그룹 투어스(TWS) 미니 5집발매기념 미디어 쇼케이스가 27일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 열렸다. 멤버 도훈이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.4.27/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 TWS(투어스) 도훈이 한층 성장한 모습으로 'MBC 가요대제전' MC석에 돌아온다.

스포츠조선 취재 결과, 도훈은 오는 12월 31일 방송되는 '2026 MBC 가요대제전' MC로 출격한다.

도훈이 '가요대제전' MC로 나서는 것은 '2024 MBC 가요대제전 : 워너비' 이후 약 2년 만이다. 그래서 이번 '가요대제전'은 도훈의 '진행 성장사'를 확인할 수 있는 자리라는 점에서 의미가 남다르다.

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2024년 당시 연말 음악 축제에서 처음 마이크를 잡았던 도훈이 이번에 한층 노련해진 모습을 선보일 것으로 기대된다.

무엇보다 도훈은 지난해 3월부터 올해 8월까지 MBC '쇼! 음악중심' 고정 MC를 맡아 매주 시청자들과 만났다. 약 1년 5개월간 생방송을 이끌며 진행 경험을 쌓은 만큼, 이번에는 한층 여유롭고 안정적인 진행을 선보일 전망이다.

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여기에 '쇼! 음악중심'에서 호흡을 맞춘 한승훈 PD와의 재회도 관심사다. 올해 '가요대제전' 연출을 맡은 한 PD와 도훈이 연말 음악 축제에서 다시 한번 호흡을 맞추게 된 것. 1년 가까이 다져온 두 사람의 호흡이 더 큰 무대에서 어떤 시너지를 낼지 관심이 쏠린다.

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도훈이 올해 MC로 경험을 쌓는 동안, 물론 가수로도 의미 있는 성과를 거뒀다. 특히 소속 그룹 TWS 역시 올해 세 차례 컴백하며 바쁜 한 해를 보냈다.

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지난 2월 발표한 싱글 '다시 만난 오늘'은 멜론 핫100 3위에 올랐고, 4월 발매한 미니 5집 '노 트래지디'로는 데뷔 첫 밀리언셀러를 달성했다. 당시 타이틀곡 '널 따라가'도 멜론 최신 차트 1위를 기록하며 인기를 입증했다. 지난 2일에는 두 번째 싱글 '투 어스'를 발표, 국내 주요 주간 음반 차트 1위를 차지했다.

이처럼 가수와 음악방송 MC로 차근차근 경험을 쌓아온 도훈이 연말 '가요대제전' MC로, 올해의 대미를 장식한다.

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'2026 MBC 가요대제전'은 오는 12월 31일 화려한 막을 올린다. 세대와 장르를 넘나드는 K팝 아티스트들이 총출동해 지난 한 해를 돌아보고 새해를 맞이하는 축제의 장을 펼친다. '쇼! 음악중심'의 한승훈 PD가 연출을 맡아 풍성한 볼거리와 특별한 무대를 선사할 예정이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com