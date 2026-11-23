연합뉴스

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[스포츠조선 박아람 기자] 이부진 호텔신라 사장의 아들 임동현 씨가 성인이 된 이후 아버지의 성인 임씨에서 어머니의 성인 이씨로 성과 본을 변경한 것으로 전해졌다.

23일 법률신문 보도에 따르면 임동현 씨는 지난 8월 성인이 된 뒤 어머니의 성과 본을 따르기 위해 서울가정법원에 성본 변경 허가를 신청했다.

이에 법원은 지난달 말 해당 신청을 받아들여 성본 변경을 허가한 것으로 알려졌다. 임동현 씨는 그동안 아버지인 임우재 전 삼성전기 고문의 성을 사용했으나, 이번 법원 결정으로 어머니 이부진 사장과 같은 이씨 성을 갖게 됐다.

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우리 민법 제781조 제6항에 따르면 자녀의 복리를 위해 성과 본을 바꿀 필요가 있는 경우 부모 또는 자녀의 청구에 따라 법원의 허가를 받아 변경할 수 있다. 성과 본이 달라지더라도 기존의 법률상 친자관계에는 변동이 없다.

이부진 사장은 임우재 전 삼성전기 고문과 1999년 결혼했으나 오랜 이혼 소송을 거쳐 2020년 1월 대법원 판결로 혼인 관계를 정리했다. 당시 법원은 아들의 친권과 양육권을 이부진 사장에게 인정했다.

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임동현 씨는 올해 2월 서울 휘문고등학교를 졸업한 뒤 서울대학교 경제학부에 입학해 관심을 모았다.

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tokkig@sportschosun.com