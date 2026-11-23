Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 코미디언 김신영이 '정오의 희망곡'에서 하차한다. 14년간 프로그램을 이끌어 온 그는 새로운 도전을 위해 오랜 DJ 생활에 마침표를 찍기로 했다.

김신영은 오는 11월 29일(일) 방송을 끝으로 '정오의 희망곡, 김신영입니다'(이하 '정오의 희망곡')에서 자진 하차한다. 지난 2012년부터 프로그램을 진행해 온 김신영은 다양한 방송 활동을 통해 새로운 도전을 이어가고 있는 가운데, 향후 활동 방향에 대해 제작진과 논의를 거친 끝에 하차를 결정했다.

김신영은 지난 2007년 심야 프로그램 '심심타파'를 시작으로 '정오의 희망곡'까지 MBC 라디오 DJ로 총 16년을 함께했다. 특유의 유쾌한 입담과 재치, 청취자들과의 친근한 소통을 바탕으로 매일 낮 활기찬 에너지를 전하며 프로그램의 인기를 이끌어 왔다.

Advertisement

김신영은 오랜 시간 진행해 온 '정오의 희망곡' 하차 소식을 무거운 마음으로 전했다. 그는 "또 다른 도전을 위해 DJ를 그만두게 됐다. 앞으로도 '정오의 희망곡'에 변함없는 응원을 부탁드린다"고 마지막 인사를 전했다.

한편, 김신영은 오는 11월 23일(월) '정오의 희망곡' 생방송에 복귀해 청취자들과 다시 만난다. 이후 29일(일) 마지막 방송까지 직접 프로그램을 진행하며 청취자들에게 인사를 전할 예정이다.

Advertisement

MBC FM4U '정오의 희망곡'은 1971년 첫 방송을 시작해 오랜 시간 청취자들의 사랑을 받아온 MBC의 대표 라디오 프로그램이다. 매일 낮 12시부터 오후 2시까지 방송된다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com