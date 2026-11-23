티빙 오리지널 '대리수능'의 제작발표회가 23일 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 배현성, 차강윤, 박윤호가 포토타임을 갖고 있다. 신도림=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.23/

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[스포츠조선 조지영 기자] 생성형 AI 활용한 부정행위로 시끄러워진 세상에 일침을 던질 문제작이 시청자를 찾는다.

23일 오전 서울 구로구에 위치한 더 링크 호텔에서 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'(최수 극본, 박소연 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 부족할 것 없는 집안 환경에 훈훈한 외모와 우수한 성적까지 모두 갖춘 이른바 육각형 모범생 남재엽 역의 배현성, 부자들이 즐비한 정경고에서 전교 1등을 놓치지 않는 저소득층 특별 장학생 강건태 역의 차강윤, 뛰어난 능력을 지닌 강건태를 응원하는 유일한 친구 주희동 역의 박윤호, 그리고 박소연 감독이 참석했다.

'대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 통제 불능 범죄 스릴러를 그린 시리즈다. 수능을 무사히 마쳐야만 남들보다 뒤처지지 않는 혹독한 시험대에 오른 주인공들을 중심으로, 배신과 트릭이 난무하는 전개 속 위험한 딜레마에 놓인 세 인물의 치열한 두뇌 싸움과 심리전을 다룬 작품이다.

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티빙 오리지널 '대리수능'의 제작발표회가 23일 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 배현성이 포토타임을 갖고 있다. 신도림=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.23/

티빙 오리지널 '대리수능'의 제작발표회가 23일 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 차강윤이 포토타임을 갖고 있다. 신도림=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.23/

티빙 오리지널 '대리수능'의 제작발표회가 23일 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 박윤호가 포토타임을 갖고 있다. 신도림=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.23/

이날 배현성은 "대본을 처음 봤을 때 내용이 너무 흥미로웠다. 박소연 감독과 미팅을 했을 때도 워낙 밝고 좋은 이야기를 해줘서 같이 작업하게 됐다. 연기를 할 때마다 새롭고 다양한 모습을 보여주는 것을 좋아하는데 이번 캐릭터도 기존에 보여주지 못한 모습을 보여줄 수 있을 것 같아 이 작품을 선택하게 됐다"고 밝혔다.

전작 '실낙원'에 이어 다시 한번 악역에 도전한 배현성은 "'실낙원'은 감정을 드러내지 않는 악역이었다. '대리수능'은 전까지 가면을 쓰고 있다가 가면을 벗으면서 억눌린 감정을 폭발시키는 인물이다. '실낙원'과 다른 부분이 있다"고 답했다.

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차강윤은 "인물의 심리를 묘사하는 신이 정말 많다. 이 부분에 도전하고 싶었던 마음이 컸다. 제일 컸던 생각도 그러했다. 강건태라는 친구를 연기하면서 생각하기도 했지만 간절함에 대해 곱씹게됐다. 일상적인 것들이 건태에는 일상적이지 않다. 그러한 고민도 생각을 많이 할 수 있었던 작품이었다. 이런 내 고민이 작품에 잘 묻어나길 바란다"고 설명했다.

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그는 "공부를 쭉 하다가 연기를 하게 된 케이스다. 내가 수능을 볼 당시엔 코로나19 팬데믹이었다. 이번 작품이 절대 가볍게 여기지 않았던 것 같다. 수험생들의 노력을 너무 잘 알고 정말 가볍게 여기지 않게 보여주고 싶었다"고 진심을 전했다.

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박윤호는 "귀여운 부분이 보이는 캐릭터다. 부러우면 부럽고 좋으면 좋은 모습이 드러나는 게 좋았다. 자유롭게 연기할 수 있는 부분도 커서 작품을 선택하게 됐다"고 덧붙였다.

티빙 오리지널 '대리수능'의 제작발표회가 23일 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 배현성, 차강윤, 박소연 감독, 박윤호가 포토타임을 갖고 있다. 신도림=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.23/

박소연 감독은 "가장 긴장되는 순간을 마주한 청춘들의 이야기다. 잘못된 선택에서 따르는 책임과 대가에 대한 메시지를 전하려고 한다"며 "처음 대본을 받았을 때 앉은 자리에서 한번에 읽었다. 인물 관계에서 오는 이야기가 흥미로웠고 심리 변화도 매력적이었다. 이 작품은 내가 하고 싶어서 욕심을 낸 작품이다. 우리는 입시 전쟁만 다룬 것은 아니다. 인물의 심리 변화가 더 매력적인 작품이다"고 밝혔다.

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캐스팅에 대해서도 "이유랄 게 없는 캐스팅이다. 세 배우 모두 캐릭터와 싱크로율이 잘 맞았고 다들 작품에 임하겠다고 해서 쾌재를 불렀다"고 만족감을 드러냈다.

티빙 오리지널 '대리수능'의 제작발표회가 23일 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 배현성, 차강윤, 박윤호가 포토타임을 갖고 있다. 신도림=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.23/

물론 '대리수능'을 향한 기대 어린 시선만 존재하는 것은 아니다. 최근 세무사 시험 수석 합격자의 생성형 AI 활용한 부정행위 자백 사건을 비롯해, 지난 19일 치러진 2027학년도 수능 전후로 AI와 스마트 안경 등 첨단 기기를 악용한 부정행위 우려가 사회적 화두로 떠오르면서 '대리수능'이 현실의 첨단 부정행위 수법을 반영하지 못한 소재라며 우려의 시선을 보내는 이들도 상당하다. 사람이 직접 대신 시험을 치르는 '대리수능'이라는 소재가 오히려 고전적인 범죄처럼 보인다는 반응이 이어지고 있는 것.

이와 관련해 "시험 공정성에 대해 무겁게 느끼고 있다. 우리 작품은 오래 전에 기획한 작품이고 가상의 범죄 스릴러다. 수험생들의 노력을 존중하고 작품 안에 담긴 메시지에 집중해주시길 바란다"고 당부했다.

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차강윤은 "촬영을 할 당시에도 가볍게 찍지 않았다. 이런 순간에 놓이면 '나였어도 저럴 수밖에 없겠다'라는 생각이 들었다. 인물에 몰입하면 작품을 재미있게 볼 수 있을 것이다. 어떤 방향이든 생각해 볼 수 있는 메시지를 담은 작품이 되길 바란다", 배현성은 "수능은 중요한 시험이지 않나? 수험생에 누를 끼치지 않기 위해 진지한 마음으로 촬여엥 임했다. '대리수능'은 어떠한 선택으로 인해 대가를 치르는 이야기다. '왜 저런 선택을 했을까'라며 느낄 수 있을 것이고 공감할 부분도 많을 것이다"고 조심스러운 마음을 전했다.

'대리수능'은 배현성, 차강윤, 박윤호, 엄지원, 박혁권, 백지원 등이 출연했고 최수 작가가 극본을, '피라미드 게임' '성스러운 아이돌'의 박소연 감독이 연출을 맡았다. 오늘(23일) 티빙에서 단독 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com