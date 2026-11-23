사진=야노시호 SNS

사진=야노시호 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 야노시호가 48년 격투 인생을 마무리지은 남편 추성훈을 향한 애틋한 진심을 전했다.

야노 시호는 22일 자신의 SNS에 추성훈의 은퇴 무대 현장 사진과 함께 긴 글을 올렸다.

야노 시호는 "추성훈이 48년간의 격투 생활에 막을 내렸다"며 첫만남이었던 K-1 데뷔전부터 지금까지 지켜본 마음을 돌아봤다. 야노시호는 "본 적 없는 세계관과 새로운 풍경, 경험을 많이 할 수 있었다. 매번 감동과 배움이 끊이질 않았던 시간"이라고 회상했다.

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이어 "(추성훈이)'격투기 외에 빛날 수 있는 곳이 나에게도 있는 걸까' 하고 고민하던 시기가 있었다. 하지만 한국팬 여러분 덕분에 그는 새로운 무대를 찾았다"면서 "항상 응원해 주시는 여러분께 진심으로 감사드리며, 앞으로도 그의 인생을 잘 부탁드린다"는 말로 든든한 내조를 드러냈다.

추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 국내 종합격투기 대회 '블랙컴뱃'에 출전, 크리스 리벤과 은퇴전을 치렀다. 51세의 나이에도 투혼을 불사른 추성훈은 1대2(28-29, 29-28, 28-29)로 아쉬운 판정패와 함께 격투가로서의 커리어를 마무리지었다. 현장에는 야노시호와 딸 추사랑을 비롯해 김종국 차승원 지코 윤민수·윤후 부자 김동현 등 절친들이 찾아와 응원했다.

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추사랑은 경기 종료 직후 직접 케이지 위로 올라가 아빠를 꼭 끌어안고 오열, 현장을 더욱 뜨거운 감동으로 물들였다.

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야노시호 SNS 전문

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추성훈이 48년간의 격투 생활에 막을 내렸습니다.

그를 처음 본 것은, K1 데뷔전이었습니다. 격투기의 시작부터 끝까지를 눈앞에서 직접 볼 수 있었고 지금까지 본 적 없는 세계관과 새로운 풍경과 경험을 많이 할 수 있어 매번 감동과 배움이 끊이질 않습니다.

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10여 년 전, "격투기 외에 빛날 수 있는 곳이 나에게도 있는 걸까' 하고 고민하던 시기가 있었지만 한국 여러분 덕분에 그는 격투기 외에도 빛날 수 있는 무대를 찾았다고 확신했어요.

남편의 인생은 언제나 파란만장하지만, 그럼에도 언제나 평정심을 유지하며, 어떤 일이라도 받아들이고 극복해 왔기에, 앞으로 아직 보지 못한 새로운 세계에 대한 기대가 넘쳐납니다.

항상 응원해 주시는 여러분께 진심으로 감사드리며, 여러분, 앞으로도 그의 인생을 잘 부탁드립니다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com