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[스포츠조선 조민정 기자] 음주운전 논란으로 그룹 AB6IX(에이비식스)를 탈퇴했던 임영민이 6년 만에 BL 드라마 주연으로 새로운 도전에 나선다. 아이돌 활동을 중단했던 그가 이번에는 남성 배우와의 로맨스를 그리는 작품으로 연기 활동을 이어간다.

23일 제작사 오크컴퍼니는 오는 27일 공개되는 웨이브 새 BL 드라마 '동절기'의 대본 리딩 영상을 공개했다. 영상에는 주연 배우 이동건과 임영민이 처음으로 연기 호흡을 맞추는 모습이 담겼다.

임영민은 극 중 권이현 역을 맡았다. 9년 만에 재회한 구승혁(이동건)과 과거의 상처, 엇갈린 감정 속에서 복잡한 관계를 이어가는 인물이다.

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임영민은 "이현은 속에 많은 감정을 숨기고 있어 섬세한 표현이 필요한 캐릭터라고 생각했다"며 "그런 감정들을 표현하는 과정에서 저 역시 성장할 수 있을 것 같아 작품을 선택했다"고 밝혔다.

이어 "첫 대본 리딩이라 긴장도 많이 하고 걱정도 컸다"며 "촬영에 들어가면 더욱 노력해야겠다는 생각이 들었다"고 연기에 대한 각오를 전했다.

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공개된 영상 속 임영민은 이동건과 마주 앉아 감정이 실린 대사를 주고받으며 진지하게 리딩에 임했다. 두 사람은 서로를 향한 원망과 미련이 뒤섞인 관계를 연기로 표현했다.

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이번 작품은 지난 8월 공개된 BL 드라마 '하절기'와 세계관을 공유한다. 당시 권이현으로 등장했던 임영민이 '동절기'에서도 같은 역할을 맡아 이야기를 이어간다는 점에서 눈길을 끈다.

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앞서 임영민은 지난 2020년 5월 지인들과 술을 마신 뒤 직접 운전해 숙소로 이동하던 중 음주운전으로 적발됐다. 당시 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었고 AB6IX는 새 앨범 발매를 불과 8일 앞두고 있었다.

결국 임영민은 팀에서 탈퇴했고 AB6IX는 음반 재작업 등을 거쳐 컴백 일정을 약 한 달 연기했다. 임영민은 같은 해 11월 군에 입대해 2022년 5월 전역했다.

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이후 2023년 솔로 앨범 'ROOM'을 발표하며 가수로 활동을 재개했다. 지난해 6월에는 오랜 기간 몸담았던 브랜뉴뮤직과 전속계약을 종료하며 새로운 출발을 알렸다.

아이돌에서 솔로 가수를 거쳐 배우로 활동 영역을 넓힌 임영민. 과거 음주운전으로 팀을 떠났던 그가 BL 드라마를 통해 어떤 연기를 선보일지 관심이 쏠린다.

한편 '동절기'는 이로밀 작가의 동명 웹소설을 원작으로 한 작품으로 오는 27일 웨이브에서 첫 공개된다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com