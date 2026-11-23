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컴투스홀딩스가 SF 액션 RPG '아레스: 더 아이언 뱅가드'의 스팀 출시를 통해 글로벌 PC 이용자 공략에 나섰다.

컴투스홀딩스는 세컨드다이브가 개발한 '아레스: 더 아이언 뱅가드'를 스팀에 출시했다고 밝혔다. 글로벌 PC 게임 유통 플랫폼 스팀을 통해 해외 이용자들의 접근성을 높이고, 플랫폼 확장을 통한 서비스 기반 강화에 나선다.

이번 스팀 출시 버전은 기존 플랫폼과 서버를 공유하는 크로스플레이를 지원한다. 이용자는 계정을 연동해 기존 캐릭터와 플레이 데이터를 그대로 이어갈 수 있어 플랫폼을 바꿔도 별도의 성장 과정 없이 기존 플레이 경험을 유지할 수 있다.

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PC 환경에 맞춘 조작 기능도 강화했다. 게임패드를 공식 지원하며, 이용자 취향에 따라 버튼 배치를 변경할 수 있는 키 매핑 기능도 제공한다. PC 이용자들의 조작 편의성을 높여 전투 몰입도를 강화한다는 취지다.

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'아레스: 더 아이언 뱅가드'는 전투 상황에 따라 슈트를를 실시간으로 교체하며 적을 공략하는 '슈트 체인지' 시스템을 앞세운 SF 액션 RPG다. 슈트별 특성을 활용한 전투와 화려한 액션이 주요 특징이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com