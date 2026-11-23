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[스포츠조선 안소윤 기자] 청주대학교 앵커사업단 충북생활연구소가 전국 중·고등학생과 대학생을 대상으로 '2026 원씬(One Scene) 루키 페스티벌'을 개최한다.

이번 페스티벌은 연기자를 꿈꾸는 청소년과 예비 배우들이 직접 창작한 독백으로 무대에 오르는 창작 독백 경연이다. 배우는 누군가의 이야기를 연기하는 사람인 동시에 자신만의 이야기를 만들어 내는 창작자라는 취지에서 기획됐다. 참가자는 기성 연극 영화·드라마의 대사가 아닌 본인이 직접 쓴 대본으로 인물과 상황, 자신만의 이야기를 3분 내외의 독백 연기에 담아내야 한다.

참가 부문은 중·고등부(전국 중·고등학생)와 대학부(전국 대학생)로 나뉘며, 경연은 1차 예선(비대면 영상 평가)과 2차 본선(대면 공개 경연)으로 진행된다. 참가를 원하는 학생은 청주대학교 앵커사업단 홈페이지 공지사항 또는 포스터의 QR코드를 통해 경 연참가 지원 폼을 활용하여 온라인으로 접수하면 된다. 예선 영상은 1920X1080px 가 로형, 3분 내외 분량으로 제작해 개인 유튜브 채널에 올린 뒤, 해당 영상 링크를 참가 신청 폼에 입력해야 한다. 접수 마감은 12월 2일(수) 낮 12시다.

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예선 심사를 거쳐 12월 9일(수) 본선 진출자 총 30명을 발표하며, 결과는 홈페이지 공지와 함께 개별 안내한다. 본선 공개 경연은 12월 19일(토) 오후 1시 충북시청자미 디어센터에서 열리고, 같은 날 오후 4시 토크콘서트, 오후 5시 충북시청자미디어센터다목적홀에서 시상식이 이어진다.

본선 심사에는 영화 '퍼스트 라이드', '30일' 등을 연출하고 드라마 '김부장'의 극본을 쓴 남대중 감독과 영화 '호프'에서 양배 역으로 화제를 모은 음문석 배우를 비롯해 영화사 및 매니지먼트 관계자, 캐스팅디렉터 등 영화 산업 현장의 전문가들이 심사위원으로 참여한다. 이어 오후 4시부터 열리는 토크콘서트에서는 본선 심사에 참여한 남대중 감독을 중심으로 콘텐츠 산업 관계자들이 본선 참가자들을 대상으로 현장에서 쌓은 경험과 배우·창작자로 성장하기 위한 조언을 나눌 예정이다.

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시상은 부문 구분 없이 전체 대상(1명, 30만 원)과 심사위원 특별상(1명, 20만 원)을 선정하고, 중·고등부와 대학부에서 각각 최우수상(1명, 30만 원), 우수상 (1명, 20만 원), 장려상(2명, 각 10만 원)을 시상한다. 총 10명에게 상금 190만 원이 수여되며, 시상 내역은 운영 상황에 따라 변동될 수 있다. 또한 수상자와 우수 참여자에게는 청주대학교 앵커사업단 충북생활연구소가 주최·주관하는 충청북도 관광 및 소상공인 활 성화 프로젝트와 관련한 콘텐츠 출연 제안과 참여 기회를 우선 제공하고, 영화 및 콘텐츠 관련 기업과 연계하여 배우로 성장할 수 있도록 지원할 계획이다.

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어일선 충북생활연구소장은 "청주와 충북은 이미 영화와 드라마 촬영지로 주목받고 있다"며 "우리 대학이 지역의 자연환경과 수도권과 가까운 제작 여건을 살려, 콘텐츠 산업을 이끌 인재를 양성하는 중심 역할을 하겠다"고 밝혔다. 자세한 내용과 참가 신청 방법은 청주대학교 앵커사업단 홈페이지 공지사항과 충북 생활연구소 인스타그램(@cju_cblife), 포스터 내 QR코드 등에서 확인할 수 있다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com