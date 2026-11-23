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넥슨이 팀 기반 FPS 게임 '더 파이널스'의 글로벌 e스포츠 최강팀을 가리는 연말 결산 무대를 연다.

넥슨은 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 '더 파이널스'의 글로벌 e스포츠 대회 '더 파이널스 그랜드 메이저 2026(The Grand Major 2026·TGM26)'을 오는 27일부터 29일까지 스웨덴에서 개최한다고 23일 밝혔다. 올해 APAC, AMERICAS, EMEA 등 3개 권역에서 진행된 글로벌 통합 리그를 마무리하는 대회로, '드림핵 스톡홀름'에서 열린다.

온라인 시리즈와 예선을 거쳐 선발된 16개 팀이 세계 챔피언 자리를 놓고 경쟁한다. APAC에서는 중국의 KingZero를 비롯해 한국·호주 연합팀 Moon Theory(구 777rs), 한국팀 Ape Squad(구 MIR GG) 등 3개 팀이 출전한다. 온라인 시리즈를 포함한 총상금은 20만 달러로, 지난해보다 2배 늘었다.

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대회는 '승격전'과 '왕좌전'으로 나뉜다. 첫 이틀간 진행되는 승격전에서는 4개 팀씩 조별 캐시아웃 경기를 치러 상위 2개 팀이 다음 라운드에 진출하며, 패자 브래킷을 통한 재도전 기회도 주어진다. 최종 5개 팀이 진출하는 왕좌전에서는 왕좌를 지키는 한 팀과 도전자 4개 팀이 맞붙는다. 가장 먼저 왕관 3개를 획득한 팀이 월드 챔피언에 오르는 방식이다.

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대회 개최를 기념한 이벤트도 마련된다. 공식 홈페이지에서 27일까지 왕좌전 진출팀 5개와 왕관 획득 수를 예측하면 결과에 따라 실버부터 다이아몬드까지 4단계의 인게임 배지를 받을 수 있다. 현장에서는 코스프레 쇼케이스 참가자에게 참가 증서와 멀티벅스, 굿즈 등을 지급한다.

본선 진출팀을 응원할 수 있는 'TGM26 e스포츠 번들'도 선보인다. 팀별 공식 의상과 장비 스킨, 전용 시각 효과 등을 담았으며, 전설 등급 의상과 무기 스킨을 획득할 수 있는 기간 한정 이벤트 패스도 출시한다. 경기는 한국어로 SOOP과 치지직, 영어로 유튜브와 트위치에서 생중계된다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com