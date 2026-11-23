◇ '100일의 거짓말'. 이미지 출처=tvN

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[스포츠조선 김소형 기자] '100일의 거짓말' 김유정과 박진영의 어머니가 송지효라는 사실이 밝혀졌다. 얽히고설킨 두사람의 과거 인연의 실체가 드러나 시청자들의 궁금증을 키웠다.

지난 22일 방송된 tvN 20주년 특별기획 토일드라마 '100일의 거짓말' 14회에서는 이가경(김유정 분)과 김태웅(박진영 분), 이애영(송지효 분)을 둘러싼 비밀이 수면 위로 떠올랐다.

이날 방송에서 이가경은 사토 신이치(진선규 분)를 무너뜨리기 위해 후쿠다(김중희 분)와 김승억(이기영 분) 사이의 갈등을 이용하는 치밀한 작전을 펼쳤다. 혼인계약서를 빼돌린 뒤 후쿠다의 제복 단추를 현장에 떨어뜨려 사토 신이치가 후쿠다를 의심하도록 유도했다.

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김태웅은 교당리 토막촌 주민들을 지키기 위해 김승억에게 50만원을 주고 파혼을 조건으로 땅을 사들였다. 주민들이 여전히 자신을 믿지 못하자 가난한 조선인 출신으로 일본인의 양자가 됐던 과거를 솔직하게 털어놓으며 사죄의 뜻을 전했다. 그의 진심 어린 고백에 토막촌 주민들도 조금씩 마음을 열었다.

방송 말미에는 '종로 전당포'와 '신태진'에 얽힌 비밀이 밝혀졌다. 이박춘(정상훈 분)을 통해 종로 전당포가 구국단의 아지트인 한성 한의원을 가리킨다는 사실을 알게 된 이가경은 김태웅에게 받은 전당표를 들고 한의원을 찾았다. 곽운학(최덕문 분)은 '신태진'이 비밀 서랍의 위치를 뜻하는 암호라며 13년 동안 보관해 온 봉투를 건넸다. 봉투에는 유소란(김현주 분), 금석중(감우성 분), 금서희(박유하 분)의 가족사진과 이애영, 어린 이가경의 사진이 들어 있었다. 사진 속 송지효의 얼굴을 확인한 이가경은 "엄마", 김태웅은 "어머니"라고 동시에 부르며 충격에 빠졌다.

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한편 이날 방송된 '100일의 거짓말' 14회는 닐슨코리아 유료플랫폼 기준 전국 가구 평균 시청률 11.7%, 최고 13.0%를 기록했다. 수도권 가구 기준 평균 12.4%, 최고 13.7%로 자체 최고 시청률을 경신했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com