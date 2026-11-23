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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 둘째 딸을 출산하기 위해 병원을 찾았지만 촉진제를 맞고도 자궁문이 2cm도 열리지 않았다며 예상보다 더딘 분만 상황을 전했다.

아야네는 23일 자신의 SNS에 "복복이 낳으러 왔어요!"라는 글과 함께 병원에서 촬영한 사진을 공개했다. 사진 속 아야네는 병원복을 입고 침대에 누워 출산을 기다리고 있다. 출산을 앞두고 볼록하게 불러온 만삭의 D라인이 눈길을 끌었다.

아야네는 "아주 여유로움. 난 빨리 낳고 싶은데 복복이는 안 나올 생각인듯. 한시간 반 촉진제 맞았는데 아직 2cm도 안 열림"이라며 생각처럼 진행되지 않는 출산 상황을 유쾌하게 전했다.

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앞서 아야네는 지난 9일에도 자궁문이 1cm 열린 상태라고 밝힌 바 있다. 당시 그는 "자궁문 1cm 열려 있어도 가구 조립 정도는 해버리는 둘째맘"이라며 남편 이지훈의 도움도 기다리지 않고 직접 육아용 가구를 조립하는 근황을 공개했다.

이후 지난 20일에는 "23일에 유도분만을 하기로 했다"며 출산 일정을 알렸다. 출산을 사흘 앞두고 남편과 뮤지컬 '겨울왕국'을 관람하며 마지막 데이트를 즐기기도 했다.

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남편 이지훈 역시 지난 22일 둘째 딸을 위해 준비한 카시트 사진을 공개하며 "두근두근 설레네요. 내일 드디어 만납니다. 건강하게 우리 품에 안기길 기도해주세요"라고 설레는 마음을 드러냈다.

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두 사람은 둘째를 얻기까지 쉽지 않은 시간을 보냈다. 첫째 출산 후 다시 시험관 시술에 도전했지만 두 차례 유산의 아픔을 겪었고 네 번째 배아 이식 끝에 둘째 임신에 성공했다.

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한편 이지훈과 14세 연하 일본인 아야네는 지난 2021년 결혼해 2024년 첫째 딸 루희 양을 품에 안았다. 현재 태명 '복복이'인 둘째 딸의 탄생을 기다리고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com