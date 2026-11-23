티빙 오리지널 '대리수능'의 제작발표회가 23일 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 박소연 감독이 포토타임을 갖고 있다. 신도림=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.23/

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[스포츠조선 조지영 기자] 박소연 감독이 "내가 하고 싶어서 욕심을 낸 작품이다"고 말했다.

23일 오전 서울 구로구에 위치한 더 링크 호텔에서 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'(최수 극본, 박소연 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 부족할 것 없는 집안 환경에 훈훈한 외모와 우수한 성적까지 모두 갖춘 이른바 육각형 모범생 남재엽 역의 배현성, 부자들이 즐비한 정경고에서 전교 1등을 놓치지 않는 저소득층 특별 장학생 강건태 역의 차강윤, 뛰어난 능력을 지닌 강건태를 응원하는 유일한 친구 주희동 역의 박윤호, 그리고 박소연 감독이 참석했다.

박소연 감독은 "가장 긴장되는 순간을 마주한 청춘들의 이야기다. 잘못된 선택에서 따르는 책임과 대가에 대한 메시지를 전하려고 한다"며 "처음 대본을 받았을 때 앉은 자리에서 한번에 읽었다. 인물 관계에서 오는 이야기가 흥미로웠고 심리 변화도 매력적이었다. 이 작품은 내가 하고 싶어서 욕심을 낸 작품이다"고 밝혔다.

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'대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 통제 불능 범죄 스릴러를 그린 시리즈다. 배현성, 차강윤, 박윤호, 엄지원, 박혁권, 백지원 등이 출연했고 최수 작가가 극본을, '피라미드 게임' '성스러운 아이돌'의 박소연 감독이 연출을 맡았다. 오늘(23일) 티빙에서 단독 공개된다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com