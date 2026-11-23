티빙 오리지널 '대리수능'의 제작발표회가 23일 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 배현성, 차강윤, 박소연 감독, 박윤호가 포토타임을 갖고 있다. 신도림=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.23/

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[스포츠조선 조지영 기자] 박소연 감독이 "최근 많은 관심을 받은 수능, 수험생들 노력 존중한다"고 말했다.

23일 오전 서울 구로구에 위치한 더 링크 호텔에서 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'(최수 극본, 박소연 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 부족할 것 없는 집안 환경에 훈훈한 외모와 우수한 성적까지 모두 갖춘 이른바 육각형 모범생 남재엽 역의 배현성, 부자들이 즐비한 정경고에서 전교 1등을 놓치지 않는 저소득층 특별 장학생 강건태 역의 차강윤, 뛰어난 능력을 지닌 강건태를 응원하는 유일한 친구 주희동 역의 박윤호, 그리고 박소연 감독이 참석했다.

최근 세무사 시험 수석 합격자의 생성형 AI 활용한 부정행위 자백 사건을 비롯해, 지난 19일 치러진 2027학년도 수능 전후로 AI와 스마트 안경 등 첨단 기기를 악용한 부정행위 우려가 사회적 화두로 떠오르면서 '대리수능'이 현실의 첨단 부정행위 수법을 반영하지 못한 소재라며 우려의 시선을 보내는 이들도 상당하다. 사람이 직접 대신 시험을 치르는 '대리수능'이라는 소재가 오히려 고전적인 범죄처럼 보인다는 반응이 이어지고 있는 것.

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이와 관련해 "시험 공정성에 대해 무겁게 느끼고 있다. 우리 작품은 오래 전에 기획한 작품이고 가상의 범죄 스릴러다. 수험생들의 노력을 존중하고 작품 안에 담긴 메시지에 집중해주시길 바란다"고 당부했다.

'대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 통제 불능 범죄 스릴러를 그린 시리즈다. 배현성, 차강윤, 박윤호, 엄지원, 박혁권, 백지원 등이 출연했고 최수 작가가 극본을, '피라미드 게임' '성스러운 아이돌'의 박소연 감독이 연출을 맡았다. 오늘(23일) 티빙에서 단독 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com