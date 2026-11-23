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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 AOA 출신 배우 김설현이 뜻밖의 신체 고민을 털어놨다.

김설현은 지난 22일 자신의 유튜브 채널을 통해 퍼스널컬러 및 체형 진단을 받는 과정을 공개했다. 그동안 네티즌들 사이에서 여름인지 겨울인지, 웜톤인지 쿨톤인지를 두고 다양한 추측이 이어져 왔다.

진단에 앞서 흰색이 잘 어울린다는 말을 자주 들었다고 밝힌 김설현은 평소 다양한 색상의 옷을 즐겨 입는다고 전했다. 전문가는 "안 어울리는 색이 딱히 없다"며 폭넓은 컬러 소화력이 다채로운 변신이 필요한 배우에게 큰 강점이라고 평가했다.

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김설현의 퍼스널컬러는 흰색을 적재적소에 활용해야 하는 '겨울 다크' 타입으로 판명됐다. 전문가는 이를 '눈 내리는 도시의 야경'에 비유하며 별빛처럼 반짝이는 요소가 더해질 때 매력이 극대화된다고 설명했다. 메이크업 역시 매트한 피부 표현보다는 깔끔한 베이스에 하이라이터로 포인트를 주는 방식을 권했다.

이어진 체형 진단에서는 뜻밖의 결과가 나왔다. 스스로 '웨이브'나 '내추럴' 체형일 것이라 예상했던 김설현은 '완전 스트레이트 체형'이라는 판정에 깜짝 놀랐다. 김설현은 "양말을 내려신으면 시선이 더 가서 발목이 불안해보일 수 있다"라는 진단에 "저는 발목이 너무 가늘어 보이는 게 항상 싫었다"라고 말해 눈길을 끌었다.

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또한 무심코 선택해 온 의상과 메이크업 스타일이 실제 퍼스널컬러와 상당 부분 일치한다는 사실에 신기해했다. 그동안 다양한 스타일을 시도하는 데 제약이 생길까 걱정해 진단을 망설였다고 털어놓기도 했다. 하지만 좋아하는 브라운 컬러도 자신에게 어울리는 색상과 조합하면 충분히 소화할 수 있다는 조언을 얻으며 새로운 스타일링 방법을 알아갔다.

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끝으로 김설현은 "오늘로써 퍼스널컬러 논쟁을 종결한다. 저는 '겨울 다크'에 '스트레이트 체형'이다"라고 선언하며 오랜 궁금증에 마침표를 찍었다.

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한편, 김설현은 유튜브 채널 '김설현 KIMSEOLHYUN'을 통해 다양한 콘텐츠로 소통을 이어가고 있으며, 오는 12월 11일 첫 공개되는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'에서 민희 역으로 시청자들을 만날 예정이다.

joyjoy90@sportschosun.com