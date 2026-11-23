티빙 오리지널 '대리수능'의 제작발표회가 23일 서울 구로구 더링크호텔에서 열렸다. 배현성이 포토타임을 갖고 있다. 신도림=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.23/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 배현성이 "'실낙원'과 다른 악역을 연기했다"고 말했다.

23일 오전 서울 구로구에 위치한 더 링크 호텔에서 티빙 오리지널 시리즈 '대리수능'(최수 극본, 박소연 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 부족할 것 없는 집안 환경에 훈훈한 외모와 우수한 성적까지 모두 갖춘 이른바 육각형 모범생 남재엽 역의 배현성, 부자들이 즐비한 정경고에서 전교 1등을 놓치지 않는 저소득층 특별 장학생 강건태 역의 차강윤, 뛰어난 능력을 지닌 강건태를 응원하는 유일한 친구 주희동 역의 박윤호, 그리고 박소연 감독이 참석했다.

배현성은 "대본을 처음 봤을 때 내용이 너무 흥미로웠다. 박소연 감독과 미팅을 했을 때도 워낙 밝고 좋은 이야기를 해줘서 같이 작업하게 됐다. 연기를 할 때마다 새롭고 다양한 모습을 보여주는 것을 좋아하는데 이번 캐릭터도 기존에 보여주지 못한 모습을 보여줄 수 있을 것 같아 이 작품을 선택하게 됐다"고 밝혔다.

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전작 '실낙원'에 이어 다시 한번 악역에 도전한 배현성은 "'실낙원'은 감정을 드러내지 않는 악역이었다. '대리수능'은 전까지 가면을 쓰고 있다가 가면을 벗으면서 억눌린 감정을 폭발시키는 인물이다. '실낙원'과 다른 부분이 있다"고 답했다.

'대리수능'은 인생이 걸린 단 하루, 각자의 결핍과 욕망이 충돌하며 돌이킬 수 없는 범죄로 치닫는 통제 불능 범죄 스릴러를 그린 시리즈다. 배현성, 차강윤, 박윤호, 엄지원, 박혁권, 백지원 등이 출연했고 최수 작가가 극본을, '피라미드 게임' '성스러운 아이돌'의 박소연 감독이 연출을 맡았다. 오늘(23일) 티빙에서 단독 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com