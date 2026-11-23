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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 성시경이 노래 실력을 뽐내는 최현석 셰프에게 본업인 요리에 집중해달라고 부탁해 웃음을 안겼다.

29일 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에서는 '발라드의 황제' 성시경의 냉장고가 공개된다.

최근 공개된 영상에서 성시경이 등장하자 MC 김성주는 "최현석 셰프가 성시경 때문에 노래 울렁증이 생긴 적이 있다고 하더라"며 말문을 열었다.

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최현석 셰프는 "성시경 앞에서 노래를 부른 적이 있다"며 긴장한 나머지 평소 실력을 제대로 발휘하지 못했던 당시를 떠올렸다.

이에 성시경과 함께 게스트로 출연한 비는 "오늘 만회해 달라"며 노래를 요청했다. 그러자 최현석 셰프는 기타까지 들고 노래를 열창했다.

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함께 게스트로 출연한 비는 "오늘 만회해달라"며 노래를 요청했고, 최현석 셰프는 기타까지 들고 열창에 나섰다. 그러나 이를 듣던 성시경은 "요리하시면 안 되냐"고 간절하게 부탁해 웃음을 자아냈다.

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한편 이날 방송에서는 음식으로 가득 찬 성시경의 냉장고도 공개된다. 평소 남다른 음식 사랑으로 유명한 성시경은 "'죽기 전에 뭐 먹을 거냐'고 물어보면 난 그냥 죽으려고 한다"며 극단적인 음식 러버의 모습으로 폭소케 했다.

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이어 "요리하는 걸 좋아해서 정호영 셰프님의 냉제육도 만들고, 김풍 형의 초상 파스타도 해봤다"며 요리에 대한 관심을 드러냈다.

성시경은 셰프들의 조리 과정을 지켜보다 "가까이에서 봐도 되냐"고 물으며 호기심을 보였다. 완성된 음식을 맛본 뒤에는 감탄과 함께 박수를 보내고 엄지를 치켜세우며 만족감을 드러냈다.