민호 카리나 도훈(왼쪽부터). 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 에스파 카리나가 'MBC 가요대제전' 새 얼굴로, 샤이니 민호(최민호) TWS(투어스) 도훈과 함께 2026년 마지막 밤을 책임진다.

스포츠조선 취재 결과, 카리나 민호 도훈은 오는 12월 31일 방송되는 '2026 MBC 가요대제전' MC로 나선다.

'MBC 가요대제전'은 매년 12월 31일 개최돼 한 해를 마무리하고 새해를 맞이하는 국내 대표 음악 축제다. 세대와 장르를 넘나드는 K팝 아티스트들이 다채로운 무대를 선보이는 만큼, 진행을 맡을 스타에게도 관심이 쏠렸다.

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올해는 2세대 샤이니 민호, 4세대 에스파 카리나, 5세대 투어스 도훈이 MC로 뭉친다. 서로 다른 세대의 K팝 대표 아이돌들이 한자리에 모이는 가운데, 가장 눈길을 끄는 인물은 카리나다.

데뷔 후 처음으로 지상파 연말 가요제 진행에 도전하기 때문이다. 그간 MBC '쇼! 음악중심'과 KBS2 '뮤직뱅크'에서 스페셜 MC로 활약했지만, 연말 음악 축제의 마이크를 잡는 것은 이번이 처음이다.

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특히 소녀시대 윤아(임윤아)가 10년간 지켜온 '가요대제전' 여성 MC의 전통을 한솥밥 SM엔터테인먼트 후배인 카리나가 이어간다는 점도 의미가 남다르다. 윤아는 2015년부터 2024년까지 10년 연속 진행을 맡으며 프로그램의 역사에 한 획을 그었다. 지난해 올데이 프로젝트 애니에 이어 올해는 카리나가 그 자리에 선다.

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카리나와 호흡을 맞출 민호는 '가요대제전' 터줏대감이다. 2018년 처음 진행을 맡은 뒤 2023년부터 올해까지 4년 연속 MC석을 지키며 통산 다섯 번째 진행 기록을 세우게 됐다. 이는 역대 보이그룹 멤버 중 최다 기록이다. '쇼! 음악중심' 역대 최장수 MC이기도 한 만큼, 풍부한 생방송 경험으로 중심을 잡을 전망이다.

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도훈은 2년 만에 '가요대제전' MC로 돌아온다. 2024년 처음 진행을 맡았던 도훈은 지난해 3월부터 올해 8월까지 '쇼! 음악중심' 고정 MC로 활약하며 실력을 다졌다. 특히 '쇼! 음악중심'에서 호흡을 맞춘 한승훈 PD와 재회한다는 점에서도 눈길을 끈다.

첫 연말 가요제 MC에 도전하는 카리나, 4년 연속 진행을 맡은 민호, 한층 성장한 도훈이 어떤 호흡을 보여줄지 기대가 모인다.

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'2026 MBC 가요대제전'은 오는 12월 31일 한 해의 마지막 밤을 장식한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com