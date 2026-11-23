디즈니플러스 드라마 '커넥트' 시사회가 5일 오후 서울 용산 CGV에서 열렸다. 고경표가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2022.12.5/

핑계고 유튜브 캡쳐

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[스포츠조선 김영록 기자] 음주운전으로 물의를 빚은 배우 고경표의 이름은 '핑계고' 시상식에서도 빠졌다. 하지만 제작진의 사과문에는 정작 고경표의 이름조차 없었다. 출연 영상도, 시상식 작품상 후보도 그대로다.

유튜브 채널 '뜬뜬'의 웹 예능 '핑계고' 제작진은 지난 22일 채널 게시물을 통해 고경표의 시상식 후보 제외 소식을 알렸다.

앞서 제작진은 제4회 핑계고 시상식을 공지하며 대상, 핑계고 에피소드 작품상, 스핀오프 작품상, 베테랑 인기 스타상, 라이징 인기 스타상 등 6개 부문 후보 명단을 공개했다. 계원들에게 투표를 부탁하는 글도 함께 올렸다.

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그런데 라이징 인기 스타상 남자 부문에 최근 만취 음주운전 사고를 일으킨 고경표가 버젓이 후보에 이름을 올렸다. 음주운전으로 물의를 빚은 배우를 인기상 후보로 선정한 데 대해 의아하다는 반응이 쏟아졌다.

결국 고경표는 후보에서 제외됐다. 그러나 뒷수습 과정은 또 다른 아쉬움을 남겼다.

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제작진은 시상식 후보와 투표 안내는 별도 게시물로 큼지막하게 공지했지만, 고경표의 후보 제외를 알리는 사과문은 별도 게시물이 아닌 기존 시상식 게시물의 댓글로 남겼다. 사실상 투표 명단만 수정했을 뿐, 정작 논란을 알리는 것은 최대한 피하고자 노력한 모습이 역력하다.

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사과문에도 고경표의 이름은 없었다. 제작진은 "투표 게시물 준비 과정에서 충분히 검토하지 못한 부분이 있었다. 이를 확인한 후 해당 인물을 인기스타상 후보 명단에서 제외했다"며 "심려를 끼쳐드려 죄송하다"고 밝혔다.

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하지만 누가, 무엇을 잘못했는지조차 명확히 드러나지 않는 사과문이다. 음주운전으로 물의를 빚은 고경표를 후보에 올린 것이 문제였다는 사실은 물론, 해당 인물이 누구인지도 직접 언급하지 않았다. 공개적으로 시상식을 공지했던 것과 비교하면 논란을 수습하는 방식은 지나치게 조용했다.

더욱 눈길을 끄는 건 고경표의 흔적이 여전히 남아 있다는 점이다. 인기상 후보에서는 제외했지만, 고경표가 출연한 '추리게임은 핑계고' 영상은 그대로 공개 중이다. 고경표의 얼굴이 전면에 등장하는 썸네일은 물론 영상 초반부터 등장하는 출연분도 별다른 조치 없이 유지되고 있다. 에피소드 작품상 후보에도 해당 회차가 그대로 올라 있다.

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다른 방송가의 대응과도 온도 차가 뚜렷하다. 고경표의 음주운전 사실이 알려진 뒤 그가 출연 중이거나 출연을 앞둔 프로그램들은 잇따라 '고경표 지우기'에 나섰다. '보검매직컬2'는 박보검 못지않은 존재감을 보여줬던 고경표의 흔적을 편집했고, '놀면 뭐하니?' 역시 그의 출연분을 최대한 덜어내려는 모습을 보였다.

물론 프로그램마다 편집 여건과 판단은 다를 수 있다. 다만 음주운전이라는 중대한 잘못으로 물의를 빚은 상황에서 '핑계고'의 대응이 상대적으로 관대하게 비치는 것은 피하기 어렵다. 특히 후보 선정 자체가 논란이 된 상황에서 이름만 삭제하고 출연 영상과 작품상 후보는 유지한 조치가 충분한 후속 대응인지 의문이 남는다.

고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동에서 자신의 승용차를 몰다 청소차를 들이받는 사고를 냈다. 이 사고로 환경미화원 1명이 부상을 입었다. 당시 고경표의 혈중알코올농도는 면허 취소 기준인 0.08%를 훌쩍 넘는 0.150%. 면허 취소 수준의 두 배에 가까운 만취 상태였다.

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고경표는 "술을 마시고 운전대를 잡은 건 전적으로 제 잘못"이라며 "경찰 조사에 성실히 임하겠다. 사고로 생긴 피해를 회복하는 데 필요한 조치를 하고, 처분에 따른 모든 책임을 지겠다"고 사과했다.

음주운전의 심각성을 인정하고 피해 회복과 책임을 약속한 당사자. 하지만 정작 그를 후보에 올렸던 '핑계고' 제작진의 후속 대응은 논란을 매듭짓기에 충분했을까. 후보에서 이름을 빼는 것과 잘못을 인정하고 시청자들에게 설명하는 것은 전혀 다른 문제다. 화제성과 인기를 앞세운 시상식일수록 그에 걸맞은 책임감도 필요하다. 고경표의 음주운전만큼이나 '핑계고'의 미흡한 수습 과정에도 비판이 쏟아지는 이유다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com