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[스포츠조선 조윤선 기자] '16기 상철' 강정환과 '28기 영숙' 정유진이 격한 의견 충돌을 일으키며 위태로운 분위기를 드리운다.

정환과 유진은 23일(오늘) 밤 10시 30분 방송될 MBC에브리원·KBS Joy '계약결혼' 9회에서 유진이 가고 싶어 했던 시애틀 다운타운으로 향한다. 출발하기 전 유진의 제안으로 커플룩을 입기로 한 두 사람은 정환의 동물 그림 셔츠를 맞춰 입고 설레는 마음을 한껏 드러낸다. 시애틀의 대표 명소인 파이크 플레이스 마켓에 도착한 두 사람은 여기저기를 둘러보고, 정환이 안내하는 대로 구경하던 유진은 신기해하며 여러 가지 질문을 쏟아낸다.

하지만 두 사람이 잠시 휴식을 취하던 순간 갈등이 폭발한다. 정환은 질문 공세를 펴는 유진에게 "내려간다고 하면 좀 따라오고"라며 자신의 말을 그냥 말없이 따르라고 말한다. 이에 유진은 "'따라와'라고 하면 목적지도 모르고 따라가야 되는 거야?"라고 맞선다. 이후 정환은 속마음 인터뷰에서 "혼자 사는데 참 익숙해졌나 보다. 피로감이 확 들었다"라며 답답함을 토로하고, 유진 역시 "대화를 했던 시간들이 있잖아요. 그 시간이 무시당하는 느낌"이라며 서운함을 나타낸다. 이를 지켜보던 효연이 "좋아하면 들어줄 법도 한데 다 들어주지 않으니까..."라고 우려를 표하면서 두 사람의 갈등이 해결될 수 있을지 긴장감을 높인다.

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안정환은 자다가 침대에 헤딩하는 정환의 모습에 아찔했던 자신의 경험담을 소환한다. 정환이 잠결에 뒤척이다가 침대에 머리를 부딪치는 모습을 보고 안정환은 "축구 꿈을 꿨나"라고 운을 뗀 후 "예전에 내가 자다가 와이프를 발로 뻥 차 가지고..."라고 말해 현장을 웃음바다로 만든다. "다행히 다리를 찼다"라는 안정환의 말에 효연은 "킥이 좀 셌겠어요"라고 호응해 폭소를 터트린다. 이에 대한 안정환의 아내 이혜원의 반응은 어땠을지 관심을 모은다.

그런가 하면 요즘 미혼 여성들에게 뜨거운 화제인 '계약결혼'에 대해 MC 효연과 이채영도 저마다의 생각을 털어놓는다. '계약결혼' 이후 결혼에 대한 생각이 바뀌었냐는 질문에 효연은 "일 끝나고 집에 들어가면 되게 공허하다"라며 "함께 TV 보고, 맛있는 거 같이 해 먹고, 산책도 같이 나가면 굉장히 심심하지 않고 든든하겠다"라는 솔직한 생각을 전한다. 반면 이채영은 "진짜 쉽지 않구나. 약간 현실이구나"라며 결혼의 현실을 알게 된 고민을 전한다. 이때 안정환이 "조만간 찍을 것 같은데요?"라는 의미심장한 말을 던지면서 호기심을 자극한다.

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한편, MBC에브리원·KBS Joy '계약결혼'은 결혼을 간절히 원하는 남녀가 계약을 통해 부부의 관계를 미리 경험하고, 그 과정에서 결혼의 의미와 현실적인 파트너십을 확인해 보는 결혼 시뮬레이션 관찰 리얼리티다. '짝짓기 예능 흥행 제조기' 남규홍 PD와 '나는 솔로' 총연출 중인 나상원 PD, 백정훈 PD가 주축이 되어 제작된다. 매주 월요일 밤 10시 30분 방송된다.