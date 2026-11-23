Advertisement

Advertisement

\

[스포츠조선 백지은 기자] 싱어송라이터 다인이 첫 버스킹 투어를 성황리에 마쳤다.

다인은 15일 부산 해운대 해수욕장을 시작으로 19일 서울 경의선숲길, 22일 전주 한옥마을에서 데뷔 첫 버스킹 투어 '비잉 카이트'를 개최했다.

Advertisement

이번 버스킹 투어는 '연이 되어 전국으로 날아간다'는 콘셉트 하에 기획됐다. 다인은 신곡 '널 사랑하기에 조금 바랜 날씨'를 비롯해 '기대' '아이 워너…' '엔드리스 블루' 등의 발표곡과 '파트 오브 유어 월드' '2002' '톡시 틸 디 엔드' '21' 등의 인기곡 커버 무대까지 다채로운 라이브로 폭넓은 음악적 스펙트럼을 뽐냈다. 직접 기타를 연주하며 안정적인 라이브를 선사하는 그의 모습은 새로운 싱어송라이터의 탄생을 보여주기에 충분했다.

또 다인은 버스킹 투어의 상징인 연을 모티브로 각 지역마다 다른 색상의 팔찌를 제작, 팬들에게 선물하며 특별한 추억을 선사했다.

Advertisement

다인은 "버스킹 투어를 통해 첫 라이브를 들려드리게 되어 행복하다"라며 "앞으로도 감사한 마음으로 위로와 희망이 되는 라이브를 들려드리기 위해 노력하겠다. 노래를 듣고 발걸음을 멈춰주신 모든 분께 다시 한번 감사하다"라고 밝혔다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com