Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 AB6IX 출신 임영민이 BL물로 복귀한다.

임영민은 웨이브 새 드라마 '동절기'에 출연한다. '동절기'는 이로밀 작가의 동명 웹소설을 원작으로 9년 만에 재회한 구승혁(이동건)과 권이현(임영민)의 애증 로맨스를 그린 작품이다. 임영민은 권이혁 역을 맡아 겉으로는 차가워 보이지만 가슴 속 뜨거운 열정을 간직한 구승현 역의 이동건과 호흡을 맞춘다.

임영민은 "이현은 속에 많은 감정을 숨기고 있어 섬세한 표현이 필요한 캐릭터라 생각했다. 그런 감정들을 표현하는 과정에서 저 역시 성장할 수 있을 것 같아 작품을 선택했다"고 밝혔다.

Advertisement

문제는 임영민의 음주운전 전과다. 임영민은 2020년 5월 지인들과 술을 마신 뒤 숙소로 이동하기 위해 음주운전을 하다 경찰에 적발돼 면허 취소 처분을 받았다. 그의 음주운전으로 6월 8일로 예정됐던 AB6IX의 새 앨범 발매는 6월 29일로 연기됐고, 당시 방영 중이었던 예능 프로그램 편성도 취소됐다. 또 방영 예정이었던 Mnet '굿걸' 분량도 통편집됐다.

무책임한 음주운전으로 팀 컴백까지 연기되는 민폐를 끼친 그가 은근슬쩍 배우로 복귀를 선언한 것. 임영민의 그렁이 담 넘은 복귀는 받아들여질 수 있을까. '동절기'는 27일 첫 공개된다.

Advertisement

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com