엔씨가 게임을 넘어 테크·라이프스타일·식음료 브랜드를 아우르는 오프라인 축제를 마련한다. 리니지 IP를 중심으로 게임과 일상 콘텐츠를 결합해 이용자 접점을 넓히겠다는 시도다.
엔씨는 오는 25일 경기도 고양시 킨텍스에서 열리는 '리니지 페스티벌: 아덴으로의 초대'에서 14개 브랜드와 협업 콘텐츠를 선보인다고 밝혔다.
이번 행사는 '리니지 리마스터', '리니지M', '리니지 클래식' 등 리니지 IP 3종이 함께하는 오프라인 축제다. 게임 체험을 넘어 다양한 산업군의 브랜드와 접점을 마련해 리니지 세계관을 색다르게 경험할 수 있도록 구성했다.
AMD, 레이저, MSI, 삼성디스플레이, 젠하이저 코리아, 로블록스 코리아 등 테크 및 플랫폼 기업부터 그라스, 인생네컷, FRME 등 라이프스타일 브랜드까지 참여한다. 현장에서는 게이밍 기기 체험과 게임 시연, 청음, 향기 체험, 포토 콘텐츠, 경품 이벤트 등을 즐길 수 있다.
식음료 분야의 협업도 눈길을 끈다. 카발란, 하이트제로, 제주삼다수가 시음 및 증정 이벤트를 진행하며, 잭슨피자는 '리니지 페스티벌 스페셜 피자'를 선보인다. 배스킨라빈스도 아이스크림과 커피를 현장에서 판매한다.
행사는 킨텍스 제2전시장 7B홀과 8홀에서 1~2부로 나눠 진행된다. 1부는 오전 10시부터 오후 4시까지, 2부는 오후 5시부터 오후 10시까지 운영한다. 게임 IP를 매개로 서로 다른 브랜드와 콘텐츠를 한 공간에 모은 이번 행사가 '리니지' 팬들에게 기존 게임 행사와는 다른 경험을 제공할 수 있을지 주목된다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com