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[스포츠조선 조윤선 기자] MBC 대표 예능으로 큰 사랑을 받았던 '책책책! 책을 읽읍시다'가 25년 만에 돌아온다.

2001년 MBC 예능 '느낌표'의 인기 코너로 첫선을 보인 '책책책! 책을 읽읍시다'는 방송인 김용만과 유재석이 전국 방방곡곡을 누비며 책 읽기를 독려했던 프로그램이다. 당시 방송에서 소개된 도서들이 잇따라 베스트셀러에 오르고 판매량 1위를 기록하는 등 출판계에도 큰 반향을 일으켰다.

과거엔 전국을 무대로 책 읽기의 즐거움을 전했다면, 이번에는 경기도교육청과 손잡고 학교로 향한다. 초·중·고등학교를 직접 찾아가 요즘 학생들의 독서 생활을 들여다보고, 책을 둘러싼 다양한 생각과 고민을 나눌 예정이다. 특히 원조 프로그램의 전통을 이어 선정 도서를 소개하고, 이에 따른 '북 퀴즈'를 진행해 책을 향한 관심을 끌어올릴 전망이다.

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새로운 여정에는 원조 MC 김용만을 비롯해 개그계의 브레인 서경석, 10대들의 전폭적인 지지를 받는 입시 크리에이터 미미미누가 함께한다. 늦깎이 복학생으로 변신한 김용만은 요즘 학생들과 어울리기 위해 진땀을 빼고, 서울대 출신 서경석은 남다른 학구열을 뽐내며 수업에 몰입했다. 여기에 미미미누는 '고민 상담소' 코너에서 학생들과의 찰떡 케미를 자랑하며 현장의 분위기를 뜨겁게 달궜다는 후문이다.

오는 11월 25일 방송되는 첫 회에서는 세 MC가 고양오금초등학교를 찾는다. 교실을 벗어나 운동장에 텐트를 펼치고 소풍처럼 자유롭게 책을 읽는 '책 소풍' 수업부터, 『어린 왕자』 속 세 가지 단어를 활용해 기발한 문장을 만들어보는 '문장 만들기' 수업까지. 경기도교육청이 추진하는 RAS(Reading·Art·Sports) 교육 중 독서(Reading) 분야를 중심으로, 학생들의 다양한 독서 활동과 학교 현장의 모습을 소개한다.

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특히 이날 세 MC를 놀라게 한 것은 직접 책을 출간한 어린이 작가들의 등장이다. 글은 물론 그림까지 직접 완성한 아이들의 수준 높은 작품에 MC들도 감탄을 금치 못했다고. 책을 읽는 독자에서 자신만의 이야기를 쓰는 작가가 되기까지, 아이들이 책과 가까워진 특별한 과정이 공개될 예정이다.

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총 3부작으로 방송되는 MBC '책책책! 책을 읽읍시다'는 오는 11월 25일 수요일 밤 9시 첫 방송된다.