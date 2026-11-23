Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이장우의 아내 조혜원이 첫 결혼기념일을 맞아 본식 사진을 공개했다.

조혜원은 23일 "11.23 첫 결혼기념일♥ 1년이 지난 오늘 올려보는 본식 사진들"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 지난해 11월 23일 진행된 두 사람의 결혼식 현장이 담겼다. 조혜원은 결혼 1주년이 된 날 그동안 공개하지 않았던 본식 사진을 꺼내 보며 특별한 날을 기념했다.

Advertisement

사진 속 이장우와 조혜원은 가족과 지인들의 축복 속에서 행복한 순간을 만끽했다. 두 사람의 환한 미소에서 결혼식 당시의 설렘과 기쁨이 고스란히 전해져 훈훈함을 안겼다.

특히 조혜원은 게시물에 하트 이모티콘을 더하며 남편 이장우를 향한 변함없는 애정을 드러냈다.

Advertisement

한편 이장우와 조혜원은 2019년 종영한 KBS 2TV 드라마 '하나뿐인 내 편'에 함께 출연한 것을 계기로 연인으로 발전했다. 8살의 나이 차를 극복한 두 사람은 2023년 6월 공개 열애를 시작했으며, 지난해 11월 부부의 연을 맺었다.