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[스포츠조선 조윤선 기자] 추성훈이 고기를 써는 일조차 버거울 만큼 좋지 않은 몸 상태로 은퇴전에 나섰다는 뒷이야기가 전해졌다.

블랙컴뱃 검정(본명 박평화) 대표는 지난 22일 스포츠투데이와의 인터뷰에서 추성훈의 은퇴전 당시 몸 상태에 대해 밝혔다.

검정 대표는 "대회에서는 메디컬 체크를 하니까 선수들의 상태를 어느 정도는 안다"며 "추성훈 선수는 고기를 써는 것도 힘들어하실 정도로 안 좋았다"고 전했다.

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이어 "몸이 불편함에도 정신력으로 싸운 건지 5분 3라운드를 굉장히 전술적으로 잘 싸웠다"며 "몸 상태 때문에라도 할 수 있는 전술 중 최선의 선택을 했고, 전략을 잘 수행했다고 본다"고 덧붙였다.

앞서 추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 '블랙컴뱃 17: 밴타블랙(BLACK COMBAT 17: VANTABLACK)' 코메인 이벤트 89kg 계약 체중 매치에서 크리스 리벤과 맞붙었다.

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추성훈은 양팔에 태극기와 일장기가 새겨진 유도복을 입고 등장곡 '타임 투 세이 굿바이(Time to Say Goodbye)'에 맞춰 입장했다. 어머니는 세상을 떠난 남편의 사진을 품에 안고 아들과 함께 케이지로 향했다.

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이날 추성훈과 리벤은 3라운드 내내 치열한 승부를 펼쳤다. 추성훈은 마지막까지 물러서지 않았지만 1대 2(28-29, 29-28, 28-29) 스플릿 판정으로 패했다.

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이번 경기는 추성훈이 2010년 UFC 116에서 트라이앵글 초크로 패했던 리벤과 16년 만에 펼친 재대결이었다. 당시 3라운드 종료 직전 서브미션 패배를 당했던 추성훈은 이번 은퇴전에서는 판정까지 가는 접전을 펼쳤지만 끝내 설욕하지 못했다.

아내 야노 시호와 딸 추사랑은 이날 눈시울을 붉힌 채 관중석에서 추성훈의 마지막 승부를 지켜봤다. 경기가 끝난 뒤 케이지에 오른 추사랑은 아버지를 끌어안고 참았던 눈물을 터뜨려 뭉클함을 안겼다.

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추성훈은 은퇴전 파이트머니를 격투기 후배들을 위해 전액 기부하겠다는 뜻도 밝혔다. 이어 울컥한 표정으로 "나 추성훈, 격투기 인생 XX 재밌었다"고 외치며 22년간의 파이터 인생에 마지막 인사를 건넸다.

경기 후 추성훈은 자신의 계정에 "48년간 이어온 나의 격투기 인생이 이제 막을 내린다"고 은퇴 소감을 밝혔다.

그는 "여러분 덕분에 여기까지 올 수 있었다. 지금 내 마음에는 오직 감사함뿐"이라며 "대한민국, 그리고 지금까지 저를 응원해 주신 모든 팬 여러분. 진심으로 감사드린다"고 인사했다.

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이어 "인생은 언제나 좋은 순간만 있는 것이 아니다. 지금 나 역시 힘들고 가슴 아픈 시간을 보내고 있다"며 "하지만 나는 믿는다. 사람의 진정한 가치는 승리했을 때가 아니라, 패배했을 때 비로소 드러난다는 것을. 앞으로의 인생을 더 나은 삶으로 만드는 것도 나 자신이고, 그 반대로 만드는 것도 결국 나 자신"이라고 강조했다.

그러면서 "주변에 흔들리지 않고, 오직 나 자신을 믿으며, 묵묵히 앞으로 나아갈 것"이라며 "나의 격투기 인생은 여기서 끝나지만, 나의 인생은 아직 끝나지 않았다. 자, 이제 시작이다"라고 새로운 출발을 다짐했다.