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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이은하가 과거 남자친구에게 머리채를 잡힌 채 납치당했던 충격적인 사연을 고백했다. 당시 국가 행사에 불참하는 바람에 권총을 찬 군 장성까지 집으로 찾아왔다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

지난 21일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 이은하는 1980년대 전성기 시절 겪었던 납치 사건을 털어놨다.

이은하는 당시 아버지의 엄격한 통제 속에서 남자친구와 1년간 교제했다고 밝혔다. 결혼하면 아버지의 간섭에서 벗어날 수 있을 것이라 생각해 결혼까지 약속했지만 남자친구가 인사를 드리러 온 날 예상치 못한 일이 벌어졌다.

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이은하는 "재떨이로 머리 한 방 날려 피가 팍 터졌다"며 아버지가 결혼을 반대하며 남자친구를 폭행했다고 전했다. 결국 남자친구가 크게 다칠까 두려웠던 그는 결혼을 포기하겠다고 약속했다. 하지만 며칠 뒤 남자친구가 다시 찾아와 이은하의 머리채를 잡고 강제로 차에 태웠다. 이은하는 남자친구가 한쪽 팔로 자신의 목을 감은 채 운전했다며 당시의 아찔한 상황을 설명했다.

이은하는 남자친구를 설득해 숙박업소로 이동한 뒤 그가 잠든 틈을 타 탈출했다. 신발과 옷을 손에 들고 맨발로 빠져나와 가까스로 집에 돌아올 수 있었다고.

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그러나 집에는 또 다른 소동이 벌어져 있었다. 납치 사건으로 전두환 정권 시절 KBS가 주최한 육군사관학교 만찬회 행사에 불참하게 된 것. 당시 공연의 피날레를 맡았던 이은하가 나타나지 않자 밤 10시께 권총을 찬 장성급 군인이 집으로 찾아왔다고 밝혔다. 군인이 남자친구를 구속하겠다고 나서자 이은하의 어머니가 무릎을 꿇고 선처를 호소했다고도 전했다.

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이은하는 이후 두 차례가량 무료 공연으로 행사 불참을 대신했다고 밝혔다. 결국 남자친구와 헤어진 그는 "만약 고집을 부려서 그 사람과 이뤄졌다면 어땠을까"라는 질문에 "그럼 나 이혼녀였을 거"라며 씁쓸했던 과거를 돌아봤다.

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한편 이은하는 1973년 '님 마중'으로 데뷔해 '밤차', '봄비', '아직도 그대는 내 사랑' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com