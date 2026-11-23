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[스포츠조선 이우주 기자] '돌싱글즈3' 전다빈이 재혼 소식을 알렸다.

전다빈은 22일 "인생은..타이밍이라던가(?)"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 명품 웨딩링을 낀 채 미소 짓는 전다빈의 모습이 담겼다. 해당 제품은 무려 713만 원에 달한다.

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전다빈의 지인이 "뭔데!"라고 궁금해하자 전다빈은 "몰라 나 시집가려고"라며 재혼 소식을 직접 알렸다. 축하 댓글에도 전다빈은 "돌고 돌아!"라며 재혼을 암시했다.

전다빈은 2022년 MBN '돌싱글즈3'에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 이혼 2년 차였던 전다빈은 이혼사유에 대해 "남편이 사업이 어려워지면서 저한테 가게를 차리자 했다. 돈이 없는 상황이라 말렸는데 고금리 대출을 받기 시작했다. 제가 대환을 해줘서 제 이름으로 빚이 쌓이기 시작했다"며 "이혼하기로 결정한 다음 날에 전 남편이 가족들을 단톡방에 초대해 이혼한다고 했다. '우리 엄마 대못을 왜 네가 박아' 세 시간을 울부짖은 거 같다. 그 사건 이후 다 정리 됐다. 뒤도 안 돌아봤다"고 털어놨다.

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한편, '돌싱글즈3' 전다빈은 프리랜서 모델 겸 필라테스 강사다.

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wjlee@sportschosun.com