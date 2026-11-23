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[스포츠조선 조민정 기자] 아프리카TV에서 한 해 별풍선 수익만 200억원을 올렸던 유명 BJ 커맨더지코(본명 박광우)가 주식 투자로 거액의 손실을 입었다는 소식이 전해졌다. 방송 도중 눈물을 흘리는 모습까지 공개되면서 그의 달라진 근황에 관심이 쏠리고 있다.

23일 각종 온라인 커뮤니티에는 커맨더지코가 술을 마시며 주식 투자 손실을 호소하는 방송 영상과 관련 게시물이 확산했다.

특히 커맨더지코가 투자한 종목은 미국 양자컴퓨팅 기업 아이온큐(IONQ)로 알려졌다. 일부 게시물에 따르면 그는 해당 종목에 투자한 뒤 주가가 하락하자 추가 매수를 이어갔고 투자 규모가 200억원 안팎까지 불어난 것으로 전해졌다.

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여기에 평가손실이 90% 안팎에 달한다는 주장까지 나오면서 충격을 더했다. 다만 정확한 투자 원금과 손실률은 계좌 자료 등으로 독립적으로 확인되지 않은 상태다.

이런 가운데 커맨더지코가 방송 중 눈물을 보이는 영상까지 퍼졌다. 거액의 주식 손실을 겪은 것으로 알려진 그의 모습은 과거 수백억원대 수익을 자랑했던 때와 대조를 이뤘다.

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앞서 커맨더지코는 지난 18일 자신의 유튜브 채널에 '주식 나락으로 아내한테 돈 빌린 남편'이라는 제목의 영상을 공개했다. 이어 20일에는 '하락장 아이온큐 대주주(?) 근황'이라는 영상까지 올리며 주식 투자로 어려움을 겪고 있는 상황을 콘텐츠로 다뤘다.

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커맨더지코는 지난 2024년에도 방송 도중 62억원 상당의 주식이 담긴 계좌를 공개해 화제를 모았다.

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같은 해 국회 과학기술정보방송통신위원회에 제출된 자료에 따르면 커맨더지코는 2023년 한 해 아프리카TV에서 별풍선 3억6000여개를 받아 약 200억원을 환전한 것으로 나타났다. 당시 그는 출연 BJ들이 받은 후원금 순위를 실시간으로 공개하는 이른바 '엑셀 방송'을 통해 막대한 수익을 거둔 대표적인 인터넷 방송인으로 꼽혔다.

그러나 이번에는 200억원에 달하는 주식 투자설과 거액의 평가손실, 방송 중 눈물을 보이는 모습까지 알려지면서 전혀 다른 근황으로 주목받고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com