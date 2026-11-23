Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 최동석이 전 아내 방송인 박지윤과 법적 공방을 벌이며 갈등을 겪고 있는 가운데, 자신의 SNS에 의미심장한 게시글을 남겨 관심을 모으고 있다.

최동석은 지난 22일 개인 계정에 직접 손으로 옮겨 적은 글을 사진으로 공개했다. 별도의 설명은 덧붙이지 않았지만, 글에 담긴 내용이 최근 상황과 맞물리면서 여러 해석을 낳고 있다.

공개된 사진에는 독일 철학자 프리드리히 니체의 저서 '반시대적 고찰'에 담긴 문장을 필사한 모습이 담겼다.

Advertisement

특히 "인생은 속도가 아니라 방향이다. 꾸준히 가고 있다면 이미 절반은 이긴 셈이다. 빨리 가는 것보다 끝까지 가는 것이 더 중요하다"라는 문장과 함께 "하루가 걸리든, 한 달이 걸리든, 일 년이 걸리든 끝까지 해내면 그만이다"라고 적었다.

이어 "포기하지 않으면 반드시 이루어진다. 당신은 끝내 반드시 해낼 사람이다"라는 문구도 남겼다. 최근 박지윤과 이혼 및 상간자 소송 등을 둘러싸고 첨예하게 대립하고 있는 상황에서 공개된 게시물인 만큼 네티즌들의 이목이 집중됐다.

Advertisement

앞서 최동석은 지난 16일 박지윤의 남성 지인 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 청구 소송 항소심에서 일부 승소 판결을 받았다. 재판부는 1심 판단을 뒤집고 A씨가 최동석에게 위자료 3000만 원을 지급해야 한다고 결정했다.

Advertisement

이후 박지윤은 지난 19일 개인 계정에 판결과 관련한 입장을 직접 밝혔다. 상간자 의혹을 해명하는 한편 이혼을 결심하게 된 과정과 재산분할, 자녀 양육 문제 등에 대한 생각도 전했다.

Advertisement

이에 최동석 역시 같은 날 입장문을 발표하며 반박에 나섰다. 그는 박지윤의 주장이 장기간 이어진 재판 과정에서 법원이 인정한 사실을 외면한 채 작성된 일방적인 내용이라는 취지로 비판했다. 두 사람은 혼인 관계가 깨진 배경과 자녀 양육 등을 두고 여전히 서로 다른 입장을 보이고 있다.

여기에 최동석을 둘러싼 악성 댓글 작성 의혹까지 불거졌다. 지난 20일 최동석이 박지윤에 관한 비방성 댓글을 작성한 혐의로 공소청에 송치됐다는 소식이 전해졌다.

Advertisement

서울 동대문경찰서는 최동석을 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 서울북부지방공소청에 송치한 것으로 알려졌다. 최동석은 2024년 1월부터 올해 6월까지 온라인 커뮤니티에 익명으로 박지윤의 사생활과 관련한 비방성 댓글을 여러 차례 작성한 혐의를 받고 있다. 박지윤을 향한 악성 댓글 작성자를 조사하는 과정에서 최동석이 작성자로 특정된 것으로 전해졌다.

한편 최동석과 박지윤은 2004년 KBS 아나운서 30기 동기로 처음 인연을 맺었다. 약 5년간의 교제 끝에 2009년 결혼해 두 아이를 뒀지만, 2023년 10월 결혼 생활에 마침표를 찍었다. 이후 이혼 절차와 재산분할, 자녀 양육 및 상간자 소송 등을 둘러싸고 법적 다툼을 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com