이미지 출처=김신영 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] 방송인 김신영이 14년간 진행해 온 MBC FM4U '정오의 희망곡, 김신영입니다'에서 하차하면서, 그 이유로 밝힌 '또다른 도전'이 관심을 모으고 있다. 김신영은 오는 29일 방송을 끝으로 DJ 자리에서 물러난다.

특히 23일은 약 3개월간의 휴식기를 마치고 라디오에 복귀하는 날이어서 더욱 눈길을 끌었다. 김신영은 이날 복귀를 앞두고 자신의 인스타그램 스토리에도 라디오 복귀 소식을 알리며 청취자들과의 만남을 예고했지만, 같은 날 하차 소식까지 전해졌다. 2012년 10월 22일부터 약 14년간 프로그램을 이끌어 온 만큼 갑작스러운 하차 발표에 배경과 이유에 대한 관심도 높아졌다.

김신영은 23일 복귀 방송에서 하차를 직접 알리며 그 배경을 설명했다. '앞으로 하고자 하는 일들이 여러 가지가 있다'며 '3개월 정도 쉬면 되겠다 했는데 세상이 호락호락, 내 맘대로 되지 않더라'면서, 복귀를 기다린 청취자들에게 다시 기약 없는 약속을 하기보다 직접 마지막 인사를 전하는 것이 예의라고 판단했다는 설명이다.

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앞서 김신영은 지난 9월 휴식기를 선언하며 "제2의 인생을 위해 미뤄뒀던 일을 하려고 한다"고 밝힌 바 있다. 당시 자신이 2020년 설립한 지식재산권(IP) 회사 '고진감래'의 사업 기반을 다지고 회사 업무에 집중하겠다는 계획도 전했다. 고진감래는 캐릭터와 콘텐츠 등 IP를 개발·사업화하는 회사로, 김신영은 패션 브랜드를 론칭하는 등 사업 영역을 넓혀왔다. 지난 9월 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 약 3년간 준비한 데님 리폼 의류를 일본 도쿄 시부야에서 선보이고 팝업스토어를 운영하는 모습이 공개된 바 있다.

한편 김신영은 '나혼산'을 통해 방송 외에 다양한 취미 등 일상을 공개하고 있다. 밥소믈리에 자격증 취득에 도전하는 모습도 소개됐으며, 최근 방송에서는 양희은의 추천으로 시작한 수영 강습과 10년 넘게 입은 옷을 직접 염색하는 일상도 공개했다.

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방송을 통해 라디오 DJ 외에도 패션과 콘텐츠 사업, 새로운 취미 등 다양한 분야에 도전하는 모습을 보여온 김신영이 14년간 이어온 마이크를 내려놓으면서 향후 어떤 활동을 펼칠지 관심이 쏠린다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com