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[스포츠조선 이게은기자] 웹툰 작가 야옹이(본명 김나영)가 비현실적인 허리라인을 뽐냈다.

23일 야옹이 작가는 "아.. 다이어트 꿀팁이나 루틴 운동 올리고 싶어도 요즘 진짜 6시 기상. 자주 깨는 엄껌아기랑 하루를 보내면 완전 방전이라 아무것도 못하네요. 언제 올리죠. 흑"이라는 글과 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 그는 거울 셀카로 늘씬한 몸매를 자랑해 눈길을 끈다. 특히 크롭 상의로 군살 하나 없는 잘록한 허리라인을 뽐내 시선을 끌었다. 마치 AI로 구현한 것 같은 보디라인이 돋보인다.

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한편 야옹이 작가는 이혼 후 아들을 홀로 키웠으며 지난 2022년 전선욱 작가와 재혼했다. 이후 지난 3월 둘째를 품에 안았고, 출산 6개월 만에 30kg 감량에 성공해 화제를 모았다. 그는 "산후 6개월 차 -29kg. 보조제 X 주사 X 빡센 육아 O"이라며 마운자로 등 비만 치료제나 다이어트 보조제 도움 없이 식단과 운동을 통해 감량했다고 밝혔다.

joyjoy90@sportschosun.com