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[스포츠조선 조민정 기자] 유튜브에서 커플 연기를 선보여 온 코미디언 박강균과 구혜리가 실제로 5년간 비밀 연애를 해온 사실을 밝히며 결혼을 발표했다. 동료 개그맨들에게도 연애 사실을 숨겨왔던 두 사람은 내년 3월 진짜 부부가 된다.

23일에 따르면 박강균과 구혜리는 오는 2027년 3월 13일 오후 3시 서울 서초구의 한 예식장에서 결혼식을 올린다.

두 사람은 SBS 공채 코미디언 선후배 사이다. 박강균은 12기, 구혜리는 14기 출신으로 SBS '웃음을 찾는 사람들'에서 활동했지만 당시에는 별다른 친분이 없었다.

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인연이 시작된 것은 2019년이었다. 박강균이 운영하던 어린이 유튜브 채널 '급식왕'에 구혜리가 게스트로 출연하면서 가까워졌고 이후 커플 연기를 선보이다 실제 연인으로 발전했다.

두 사람은 '급식커플'이라는 별도 채널까지 개설해 연인 연기를 이어왔다. 해당 채널은 현재 '오징어커플'로 이름을 바꿔 운영 중이며, 구독자만 약 18만명에 달한다.

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그러나 실제 교제 사실은 철저히 비밀에 부쳤다. 구혜리는 "개그맨 사이에서도 사귀냐고 했을 때 아니라고 하긴 했다"며 이번 결혼 발표를 통해 처음으로 열애 사실을 공개한다고 밝혔다. 이어 두 사람의 콘텐츠를 지켜봐 온 어린이 구독자들이 "진짜였어?"라며 많이 놀랄 것 같다고 전했다.

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결혼을 먼저 결심한 사람은 박강균이었다. 그는 처음부터 구혜리에게 호감을 느꼈고 커플 연기를 하면서 마음이 더욱 커져 교제를 시작할 때부터 결혼을 생각했다고 밝혔다.

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구혜리는 일에 대한 욕심으로 결혼을 미뤄왔다며 이제는 더 이상 늦추지 않기로 했다고 설명했다.

두 사람 사이에는 특별한 사연도 있었다. 과거 유튜브 콘텐츠 촬영을 위해 건강검진을 받던 구혜리는 생애 첫 대장내시경 검사에서 유암종을 발견해 제거했다.

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당시 의료진에게 검진을 받게 해준 사람이 생명의 은인이라는 이야기를 들었다는 구혜리는 박강균을 향해 "날 살린 사람이라는 생각도 조금 있다"며 애틋한 마음을 드러냈다.

한편 박강균은 '급식왕'의 두더지 캐릭터로 어린이 시청자들에게 사랑받았다. 구혜리 역시 '웃찾사'와 다양한 유튜브 콘텐츠에서 활동해왔다. 두 사람은 결혼 후에도 '오징어커플'을 통해 함께하는 일상을 공개할 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com