사진=SBS '틈만나면'

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[스포츠조선 김영록 기자] '국민 MC' 유재석이 7년간 같은 체육관을 다니면서도 함께 밥한번 먹지 않은 이유가 공개됐다.

오는 24일 방송되는 SBS '틈만나면'에는 가수 겸 배우 비(정지훈)와 배우 김재욱이 출격, 유재석-유연석과 토크 호흡을 맞춘다.

김재욱은 연예계 대표 내향인으로 꼽힌다. 그는 '7년 묵은' 고백을 꺼냈다. 유재석과 7년 동안 같은 체육관을 다니면서도 인사만 한 사이라는 것.

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이어 "사실 유재석 선배님과 친해지고 싶은데, 어떤 주제로 이야기를 해야할지 모르겠다"면서 수줍은 팬심을 털어놓았다.

이에 유재석은 "나는 밥 사준다고 하면 나간다. (유)연석이도 돼지고기를 사줬다"고 답해 좌중을 웃겼다. 유재석의 화끈한 화답이 김재욱의 마음을 움직였다는 후문.

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유재석의 마음을 얻는데는 밥한끼면 충분하다고 하지만, 2005년 '무한도전' 시작 이래 자타공인 톱MC로 군림해온 유재석의 재력은 상상을 초월한다.

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최근 유튜브 채널 '빌딩탭'은 유재석이 서울 강남구 논현동에 신축한 건물이 완공됐다는 소식을 전했다. 해당 채널에 따르면 유재석은 2023년 논현동 일대 90평, 83명 두 필지를 각각 116억원, 82억원에 매입했다고. 총액 198억원을 한방에 근저당 설정 없이 '전액 현금'으로 거래해 더욱 부동산 업계에 큰 화제가 됐다는 후문이다.

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이후 유재석은 건축·감리·설계 등 빌딩 건축 과정에서 해당 토지를 담보로 약 77억원의 대출을 받았는데, 해당 신출 건물이 최근 완공됐다는 설명이다.

한편 유재석의 자가 주택은 어떨까. 유재석은 2008년 MBC 아나운서 출신 나경은과 결혼, 슬하에 1남1녀를 두고 있다.

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15년간 압구정 현대아파트에 전세로 거주하던 유재석은 2024년, 역시 논현동의 고급 주거단지 브라이튼 N40 펜트하우스로 이사했다. 유재석은 이때도 매매가 86억 6570만원을 전액 현금으로 지불한 것으로 알려졌다.

유재석과 김재욱의 진짜 우정이 시작되는 SBS '틈만나면'은 오는 24일 방송된다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com