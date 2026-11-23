사진 제공=㈜마인드마크

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김명민이 박훈정 감독과 9년 만에 '슬픈 열대'로 재회한 소감을 전했다.

김명민은 23일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "감독님과의 인연은 계속해서 이어져오고 있었다"며 "예전부터 알고 지낸 사회 친구 같다"고 했다.

25일 개봉하는 '슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 슬픈 열대에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, '신세계', '마녀', '귀공자' 등을 연출한 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다. 김명민은 감정을 절대 드러내지 않는, 자비 없는 냉혹함을 지닌 사부 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

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김명민은 '장사리 : 잊혀진 영웅들'(2019) 이후 7년 만에 스크린에 돌아왔다. 그는 "세월이 너무 빠르다. 7년이나 지난 줄 몰랐다. 체감상 1년에서 2년 정도 지난 기분"이라며 "예전에는 1년이나 2년만 정도만 지나도 오랜만에 작품을 하는 듯한 기분이었는데, 50살이 넘고 나선 시간이 빛의 속도로 가더라"고 허심탄회하게 털어놨다.

박훈정 감독과는 '브이아이피'(2017) 이후 9년 만에 재회해 관객들의 기대를 모았다. 김명민은 "감독님과의 인연은 계속 이어졌다. 그냥 예전부터 알고 지낸 사회 친구 같다"며 "감독님이 '슬픈 열대' 촬영을 준비 중이신 걸 이미 알고 있었고, 캐스팅 진행 상태도 알고 있었다. 당시 저는 '유어 아너'를 촬영 중이었다. 또 제 아이가 2024년 9월에 입대를 해야했어서 한 달 동안 가족여행을 계획하고 있었다. 그때 감독님이 태국으로 가족여행을 가면 안 되냐고 하더라. 태국에서 가족여행도 하시고, 촬영도 진행하면 안 되냐고 하셔서 '네? 가족여행을 태국으로요?'라고 말씀드렸었다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com