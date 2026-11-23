사진 제공=㈜마인드마크

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김명민이 '슬픈 열대'를 위해 체중을 8㎏ 감량했다고 밝혔다.

김명민은 23일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "3주 만에 이렇게 급속도로 살을 빼게 될 줄 몰랐다"며 "살은 여유가 있으면 안 빠지더라"고 했다.

25일 개봉하는 '슬픈 열대'는 사부의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 슬픈 열대에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기를 그린 작품으로, '신세계', '마녀', '귀공자' 등을 연출한 박훈정 감독이 메가폰을 잡았다. 김명민은 감정을 절대 드러내지 않는, 자비 없는 냉혹함을 지닌 사부 역을 맡아 열연을 펼쳤다.

Advertisement

김명민은 영어 대사와 고난도 액션을 자연스럽게 소화하며 극의 몰입도를 높였다. 그는 "막상 작품에 합류하고 나니 영어도 액션도 너무 할 게 많더라. 물리적으로 쉽지 않을 것 같았다. 그럼에도 감독님이 캐스팅을 해주셔서 감사했다. 편안한 마음으로 오라고 하셔서 진짜 편안한 마음으로 갔는데, 액션을 하려면 살을 빼야 한다고 하더라. 영어도 호주 억양이 섞인 뉴질랜드 영어를 해야 한다고 해서 멘붕이 왔다. 오랜만에 감독님과 작품을 하는데 누를 끼칠 수 없지 않나. 최대한 티 안 나게 죽기 살기로 했다"고 전했다.

이어 액션 연습 기간에 대해 묻자, 김명민은 "약 한 달 정도 연습할 시간이 있었다. 방콕에서 촬영이 없을 때마다 방에서 계속 연습을 했다. 제 방이 그렇게 넓진 않았는데, 어쩔 수 없었다. 촬영 전에 이슈가 생기면 안 되니까 방 안에서만 조신하게 연습을 했다"고 답했다.

Advertisement

또 체중 감량 과정에 대해서도 "제가 77~78㎏ 정도 나갔다. '유어 아너'에서 보스 연기를 할 때라 살을 찌웠다. 당시 가족 여행을 하면서 천천히 살을 빼려고 했는데, 3주 만에 이렇게 급속 다이어트를 하게 될 줄 몰랐다. 다이어트는 무조건 굶는 게 답이더라. 일이 생겨서 빼야 한다는 강박관념이 생기면 조급해지더라. 살은 여유가 있으면 안 빠지더라. 박훈정 감독님 같은 분이 살 빼야 한다고 하면, 하울링처럼 계속 귓가에 맴돈다"고 말했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com