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[스포츠조선 이우주 기자] 현직 변호사가 아나운서 출신 박지윤과 최동석의 상간 소송에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

22일 유튜브 채널 '아는변호사'에서는 이지훈 변호사가 박지윤 최동석 부부의 소송 소송에 대해 분석하는 영상이 공개됐다.

제주지방법원 가사 제1-1부(가)는 지난 16일 최동석이 박지윤의 남사친 A씨를 상대로 제기한 상간자 위자료 손해배상 청구 소송 항소심에서 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 재판부는 박지윤과 A씨가 2022년 11월 미국 여행 중 같은 호텔에 투숙하고 함께 영화를 시청한 행위 등을 민사상 부정행위로 판단했다. 청구 금액은 3천만 원으로 알려졌다.

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이에 이지훈 변호사는 "이럴 수가. 오 마이 갓. 3천이나 인정이 됐어? 보통 사이가 아닌데"라고 놀라며 "일부 인용이라는 건 아마 최동석 씨가 5천만 원 청구했을 건데 3천만 원이 인용된 건 단순히 여행으로 볼 수 없을 거 같다. 뭐가 있겠지. 행위가 유추 된다"고 추측했다.

이어 "두 사람 사이에 어떤 일이 있었는지가 3천만 원의 정도의 무게감이 있을 거다. 이건 법원의판결"이라며 "성소수자 남사친과 같이 호텔에 투숙하고 영화 본 것만으로 3천만 원이 나왔다 하기엔 뭔가 석연치 않다. 뭔가 행위가 더 있을 거 같다"고 밝혔다.

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한편, 박지윤은 항소심 결과에 대해 "동성애 자체를 인정하지 않고 성적 소수자도 언제든지 이성과 바람을 필 수 있다는 시각에서 나왔다고 본다. 그것은 성적 취향이 다른 분들에게는 일부 모욕이 될 수 있다 생각한다"며 "저는 제 지인을 남자로 생각하지 않는다. 그는 사실혼 배우자가 있고 저를 여자로 생각한 적이 단 한 번도 없다. 저의 이혼 결심으로 낙담한 저를 위로하는 것이 여행 일정의 대부분이었다"고 유감을 표했다.

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wjlee@sportschosun.com