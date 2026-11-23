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[스포츠조선 이우주 기자] tvN '보검 매직컬2'가 낭만과 좌충우돌이 교차하는 여름 영업기로 첫 방송 전부터 기대감을 예열했다.

오는 11월 29일(일) 저녁 7시 45분 첫 방송되는 tvN '보검 매직컬2'(연출 손수정)는 '박 원장' 박보검과 그의 찐친 이상이가 작은 바다 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 헤어샵 운영기를 그린다.

이번에 공개된 예고 영상에는 통영의 여름 영업장을 마주하고 설렘과 기대에 부푼 박보검, 이상이의 모습이 담겼다. 두 사람은 푸른 바다를 배경으로 낭만 가득한 영업을 꿈꿨지만, 이들을 기다리는 건 벌레와 폭염 등 만만치 않은 현실이었다.

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끊임없이 나타나는 벌레들과 사투를 벌이는 박보검, 이상이의 고군분투가 눈길을 끈다. 파마를 마스터하며 한층 업그레이드된 모습으로 돌아온 경력직 박 원장 박보검은 맨손으로 벌레를 퇴치하는 반전 활약을 펼치며 한시도 쉴 틈 없는 여름 영업을 예고한다.

여름 영업장의 또 다른 난관은 숨 막히는 더위다. 무더운 통영의 여름 날씨에 두 사람의 얼굴에는 쉴 새 없이 땀이 흐르고, 맑은 하늘도 잠시 갑작스럽게 쏟아지는 비까지 더해지는 등 영업 현장은 예상치 못한 난관을 맞는다.

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시즌2로 돌아온 '보검 매직컬'에는 예상대로 흘러가는 게 단 하나도 없는 여름 영업장의 고충이 고스란히 담길 전망. 과연 박보검, 이상이가 예상치 못한 난관을 헤치고 무사히 여름 영업을 이어갈 수 있을지, 통영 바다를 배경으로 펼쳐질 '보검 매직컬2'의 다채로운 에피소드에 관심이 모인다.

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tvN 예능 '보검 매직컬2'는 오는 11월 29일(일) 저녁 7시 45분 첫 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com