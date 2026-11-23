사진출처=니드투노

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[스포츠조선 장종호 기자] 튀르키예의 한 코미디 예능 프로그램 촬영장에서 소셜미디어 인플루언서가 다른 출연자에게 갑자기 공중 발차기를 날려 논란이 일고 있다.

해당 장면은 방송에서 편집돼 공개되지 않았지만, 당시 현장에 있던 방청객이 촬영한 영상이 온라인에 유출된 것으로 전해진다.

니드투노 등 외신들에 따르면, 튀르키예 코미디언이자 콘텐츠 제작자인 하이레틴 카라오우즈가 진행하는 예능 프로그램 '카오스 쇼(Kaos Show)' 촬영 중 폭력 사태가 발생했다.

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공개된 영상에는 한 인플루언서가 갑자기 공중으로 뛰어올라 다른 출연자에게 발차기를 날리는 장면이 담겼다. 발차기를 맞은 남성은 충격으로 테이블 너머로 넘어졌다.

공격을 당한 남성은 곧바로 반격하려 했지만, 현장에 있던 다른 사람들이 그를 붙잡으면서 실제 몸싸움으로 이어지지는 않았다.

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해당 인플루언서의 기이한 행동은 여기서 끝나지 않았다. 다른 장면에서는 프로그램 진행자인 하이레틴의 등에 뛰어올라 올라탄 뒤, 브레이크댄스를 추는 사람처럼 머리를 바닥에 대고 회전하는 동작을 선보이기도 했다.

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사건에 연루된 두 출연자의 신원은 아직 공식적으로 확인되지 않았다. 발차기를 날린 인물은 러시아 국적의 인플루언서로만 알려졌으며, 피해를 본 남성 역시 프로그램에 출연한 게스트로만 보도됐다.

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제작진은 해당 장면을 최종 방송분에서 편집해 제외한 것으로 전해졌다.

그러나 당시 현장에 있던 방청객 중 한 명이 휴대전화로 촬영한 영상을 온라인에 유출하면서 사건이 알려졌다. 영상은 소셜미디어에서 빠르게 확산됐으며, 수백만 회의 조회수를 기록한 것으로 전해졌다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com