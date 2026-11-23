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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고규필, 가수 에이민 부부가 오늘(23일) 딸을 품에 안았다.

23일 에이민은 자신의 SNS에 "AM 10:01 2.6kg. 울 아기 지구별 도착"이라는 글과 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 고규필이 딸을 품에 안고 감격한 모습이 담겼다. 에이민 또한 "내 인생 가장 잘한 일. 우리 아기"라며 벅찬 마음을 드러냈다.

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특히 에이민은 "고규필씨..? 아빠 판박이"라며 갓 태어난 딸의 얼굴이 고규필과 붕어빵이라고 밝혀 웃음을 자아냈다. 실제 공개된 사진 속 딸은 살짝 찡그린 표정으로 고규필을 연상케 해 눈길을 끌었다.

한편 고규필과 에이민은 9년 열애 끝에 지난 2023년 11월 결혼했다.

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고규필은 1993년 영화 '키드 캅'을 통해 아역 배우로 데뷔했으며 이후 2003년 KBS 20기 공채 탤런트로 재데뷔했다. 특히 2023년 영화 '범죄도시3'에서 초롱이 캐릭터를 연기하며 큰 사랑을 받았다.

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에이민은 2018년 싱글 앨범 'Hide And Seek'로 데뷔한 싱어송라이터다.

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joyjoy90@sportschosun.com