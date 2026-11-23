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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하정우와 차정원의 결혼 청첩장이 공개되면서 두 사람의 실제 교제 기간에 관심이 쏠리고 있다. 그동안 6년간 열애한 것으로 알려졌지만 청첩장에는 '열 번째 함께 맞이하는 겨울'이라는 문구가 담겨 눈길을 끌었다.

23일 마이데일리에 따르면 하정우와 차정원은 오는 12월 13일 서울 신라호텔에서 결혼식을 올린다. 두 사람은 결혼을 앞두고 지인들에게 청첩장을 전달하며 본격적인 예식 준비에 나섰다.

공개된 청첩장은 화려한 웨딩 화보 한 장 없이 간결하게 꾸며졌다. 대신 두 사람이 함께한 시간을 담은 문구로 시선을 사로잡았다.

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"열 번째 함께 맞이하는 겨울, 마침내 평생을 약속하려 합니다. 저희의 새로운 시작을 함께해 주세요."

그동안 하정우와 차정원은 2020년 무렵 인연을 맺어 약 6년간 교제해 온 것으로 알려졌다. 그러나 청첩장에 '열 번째 함께 맞이하는 겨울'이라는 표현이 등장하면서 실제 인연이 알려진 것보다 오래됐을 가능성에 관심이 모이고 있다.

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결혼식과 관련한 특별한 당부도 담겼다. 두 사람은 하객들에게 여러 홀로 나눠 자리를 마련한 점에 대해 양해를 구하면서 사진과 영상을 SNS에 올리지 말아 달라고 정중히 요청했다. 축하 화환 역시 사양하겠다는 뜻을 밝혔다.

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앞서 하정우와 차정원은 지난 2월 열애 사실을 공식 인정했다. 당시 결혼설까지 불거졌지만 양측은 구체적인 결혼 일정이 정해지지 않았다고 밝혔고 지난 10월 12월 13일 결혼을 확정하며 또 한 쌍의 배우 부부 탄생을 알렸다.

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공개 열애 이후 서로를 향한 애정도 숨기지 않았다. 하정우는 tvN '대한민국에서 건물주 되는 법' 제작발표회에서 차정원이 자신에게 한결같이 애정과 지지를 보내준다고 밝혔고 차정원 역시 하정우가 자신의 방송 활동을 응원해 준다고 전한 바 있다.

한편 하정우는 최근 영화 '내부자들: 악인들의 탄생' 촬영에 나섰다. 차정원은 배우와 패션 인플루언서 활동을 병행하고 있다. 11세 나이 차이를 극복한 두 사람은 오는 12월 부부로 새로운 출발을 앞두고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com