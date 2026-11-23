Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 3개월간의 공백을 깨고 마이크 앞에 선 코미디언 김신영이 예상 밖의 작별을 예고하면서 오랜 시간 함께한 청취자들의 안타까움이 커지고 있다.

김신영은 23일 방송된 MBC FM4U '정오의 희망곡 김신영입니다' 오프닝에서 오랜만에 청취자들과 인사를 나눴다.

이날 김신영은 "3개월 만에 다시 인사드린다. 잘 지내셨냐"며 "내가 없는 사이 삼성 라이온즈가 우승하는 등 여러 이야기를 함께 나누고 싶었는데 이제야 돌아왔다"고 말했다. 그동안 SNS 메시지를 통해 언제 방송에 복귀하는지 물어보는 청취자들이 많았다는 이야기도 전했다.

Advertisement

하지만 기다리던 복귀 소식 대신 예상하지 못한 하차 발표가 이어졌다. 김신영은 "이번 주가 여러분들과 '정오의 희망곡 김신영입니다' 마지막 인사를 드리는 시간이 될 것 같다"며 직접 청취자들에게 소식을 전하기 위해 방송에 나왔다고 설명했다.

자신의 공백을 채워준 스페셜 DJ들에게도 고마움을 표현했다. 아울러 여러 진행자가 바뀌는 상황에서도 프로그램을 안정적으로 이끌어준 제작진의 노고를 언급하며 감사의 뜻을 전했다.

Advertisement

하차를 결정하게 된 이유도 솔직하게 털어놨다. 김신영은 "앞으로 하고자 하는 일이 여러 가지 있다"며 당초에는 약 3개월간 휴식을 취한 뒤 다시 돌아올 생각이었다고 밝혔다. 그러나 "인생을 생각했을 때 '정오의 희망곡'을 잠깐, 3개월 정도 쉬면 되겠다고 생각했지만 세상이 호락호락하지 않고 마음대로 되지 않더라"고 말했다.

Advertisement

이어 "정해지지 않은 약속을 하는 것보다는, 다른 사람의 목소리가 나가는 것보다는 직접 말씀드리는 게 맞겠다고 판단했다"고 덧붙였다.

Advertisement

최근 하차를 둘러싸고 여러 추측이 나오자 김신영은 건강 문제나 다른 방송 활동에 집중하기 위한 결정은 아니라고 선을 그었다. 그는 자신이 설립한 회사와 관련된 업무를 정리하고 새로운 일에 집중하기 위해 내린 선택이라는 점을 강조했다.

갑작스러운 이별 소식에 청취자들도 아쉬움을 감추지 못했다. 방송 게시판과 온라인에서는 오랜 시간 김신영의 목소리를 기다려왔다며 아쉬워하는 반응이 이어졌다. 일부 청취자들은 마지막 방송까지 함께하겠다는 응원을 보냈고, 향후 스페셜 DJ나 게스트로 다시 만나기를 바란다는 바람도 전했다.

Advertisement

김신영은 지난 8월 31일 방송을 끝으로 약 3개월간 DJ 자리를 비웠다. 당시 자신이 설립한 회사의 업무를 정비하고 앞으로의 활동 방향을 고민하기 위해 잠시 휴식하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다. 그러나 복귀를 앞두고 제작진과 논의를 거친 끝에 최종적으로 하차를 결정했다. MBC 측 역시 김신영이 향후 활동 방향을 고려해 프로그램을 떠나기로 했다고 설명했다.

김신영은 2012년 10월 22일부터 '정오의 희망곡 김신영입니다'의 DJ를 맡아 약 14년 동안 청취자들과 호흡해 왔다. 오는 29일 방송을 마지막으로 프로그램을 떠날 예정이다.

한편 1983년생인 김신영은 2003년 SBS 개그콘테스트를 통해 연예계에 데뷔했다. 이후 예능 프로그램에서 활약하며 대중적인 인기를 얻었고, 2007년 MBC 라디오 '심심타파'를 통해 DJ로도 활동을 시작했다.

Advertisement

프로젝트 그룹 셀럽파이브와 부캐릭터 둘째이모 김다비로 음악 활동을 펼쳤으며, 박찬욱 감독의 영화 '헤어질 결심'에 출연해 연기에도 도전했다. 2022년에는 KBS1 '전국노래자랑' 진행자로 발탁되는 등 다양한 분야에서 활동 영역을 넓혀왔다.

tokkig@sportschosun.com