사진=SBS '동상이몽2'

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[스포츠조선 김영록 기자] 개그맨 오정태가 아빠와는 다른 천재적 두뇌의 딸자랑에 나섰다.

오정태는 24일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2-너눈내운명(이하 '동상이몽2')'에 출연, '과학고 수재' 딸의 근황을 전했다.

오정태는 시작부터 할말이 입밖으로 나올듯 들뜬 기색을 감추지 못했다.

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오정태는 '동상이몽' 첫 출연 당시 아빠와는 사뭇 다른 면모를 보여준 '공부천재' 큰딸 오정우 양을 공개한 바 있다. 그런데 이번 입시에서 그 딸이 만 17세 나이로 명문대 조기 입학을 확정짓는 '경사'를 터뜨린 것.

이날 오정태는 딸의 합격증을 이마에 붙이고 등장, 좌중을 초토화시켰다. 신이 난 오정태의 팔불출 존재감에 한껏 부러움이 폭발한 가운데, MC 김구라는 "너 절대 사고 치면 안 된다"며 현실적이고 진심 어린 당부를 건넸다.

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앞서 오정태-백아영 부부의 '과학고 딸' 오정우 양은 지난해 출연 당시 처음 공개됐다. 공부 인플루언서 미미미누는 오정우 양에 대해 "20여개 과학고 중 최상위권이다. 전교 1등을 해도 못갈 수 있다. 수학, 과학적 머리가 진짜 비상해야한다"고 치켜세운바 있다.

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당시 오정우 양은 과학고 합격 비결에 대해 "좋은 중학교에서 애들이 다 공부해서 더 열심히 했다. 한 달, 일주일 단위로 계획을 열심히 세워 공부했다. (합격 소식을 듣고) 엄마는 울었고. (공부에)크게 관심이 없던 아빠는 욕심이 생긴 것 같다"고 말한 바 있다.

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'동상이몽 키즈'의 첫 입시 쾌거에 이목이 쏠린 가운데, 오정우 양의 명문대 조기 합격 비화는 본 방송에서 공개된다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com