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[스포츠조선 이우주 기자] '남겨서 뭐하게' 김미경이 아찔했던 오토바이 사고를 고백했다.

23일 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 측은 '오토바이는 잠시 멈추고 하늘을 날기 시작한 김미경?!'이라는 제목의 선공개 영상을 게재했다.

어릴 때부터 바이크를 탔다는 김미경은 "친구 아빠 거 몰래 훔쳐서 탔다. 어느날 내 거가 아닌 다른 사람의 오토바이를 타다가 깔렸다. 아찔하게 넘어졌다. 옆에 홈이 있는 걸 몰랐다"고 코로나19 이후 오토바이 사고를 당했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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김미경은 "넘어지고 나서 촬영이 걱정됐다. 부러졌을까 봐. 아픈 건 상관없는데 촬영에 엄청 지장을 주지 않냐. 그래서 내가 일을 하고 있을 때는 하지 말아야겠다고 결심했다. 사고 나면 정말 민폐겠구나 싶었다"며 "그래서 타본 지 오래 됐고 다른 걸 즐긴다. 스카이다이빙을 좋아하는데 우리나라에선 하기 힘드니까 어쩌다가 한다. 외국가면 한다"고 남다른 취미를 공개했다.

이뿐만이 아니었다. 김미경은 "그리고 뉴질랜드에 간 적이 있는데 처음으로 번지점프를 해봤다. 서약서 쓰는 게 있는데 나이를 묻더니 미쳤냐고 하더라. '그래 나 미쳤다. 빨리 묶어'해서 했다"며 "사실 저는 두 번 뛰고 싶었다. 앞으로 한 번 뛰고 뒤로 한 번 뛸 생각으로 갔는데 너무 비싸더라. 그래서 앞으로 장렬하게 한 번 떨어졌다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이영자는 "어떤 배역이 들어올지 모르니 미리 준비하는 거냐"고 물었지만 김미경은 "아니다. 제가 좋아해서 하는 것"이라 밝혔다.

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김미경은 "어렸을 때부터 하고 싶었던 게 되게 많았는데 저는 운동선수가 꿈이었다. 태권도랑 수영을 하고 싶었다. 근데 우리 엄마는 운동은 무조건 부상이라 생각해서 상상을 못하는 거다"라며 "나중에 커서 돈을 조금씩 벌기 시작하면서 당시 못했던 걸 하나씩 다 해보는 거다. 지금도 한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com