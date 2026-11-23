사진출처=브리트니 스피어스 인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 팝스타 브리트니 스피어스(44)가 오랜 기간 갈등을 빚어온 가족에게 공개적으로 사과했다. 과거 가족과의 불화를 소셜미디어에서 언급한 일을 후회한다며 화해하고 싶다는 뜻을 내비쳤다.

페이지식스 등 해외 매체들에 따르면 브리트니는 최근 자신의 인스타그램에 가족을 향한 사과문을 올렸다. 현재는 삭제된 이 게시물에서 그는 가족과의 과거 문제를 공개적으로 다시 꺼낸 데 대해 미안하다며 자신의 행동을 돌아봤다.

브리트니는 게시물에서 "과거의 문제를 다시 꺼내 정말 미안하다. 하지만 내 마음을 지켜야 한다는 사실을 깨달았기 때문에 그랬던 것 같다"며 "그것이 내가 사랑하는 방식이고, 누군가를 사랑할 때는 진심으로 사랑한다"고 적었다.

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이어 자신의 고집스러운 태도를 두고 "철없고 부끄러운 행동이었다"고 표현했다. 과거에 했던 발언에도 심리학적으로 나름의 이유가 있었을 수 있지만, 어쨌든 가족에게 아픈 기억을 다시 떠올리게 한 점은 사과하고 싶다고 밝혔다.

특히 가족과 해당 문제를 직접 마주 앉아 이야기한 적이 없었다는 사실도 털어놨다. 그녀는 "사실 이 문제에 대해 가족과 얼굴을 마주하고 대화한 적은 한 번도 없다"며 "그저 가족이 너무 보고 싶다. 정말 미안하다"고 썼다. 이어 "이렇게 멋진 가족을 둬서 행복하다"고 덧붙였다.

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한편 브리트니는 이달 초 자신의 이름을 딴 세 번째 정규 앨범의 발매 25주년 기념판을 공개했다. 이번 기념판에는 보너스 트랙 11곡이 추가됐으며, 이 가운데 5곡은 이전에 공개되지 않았던 미발표곡으로 알려졌다.

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오랜 시간 가족과의 갈등을 공개적으로 드러내 왔던 브리트니가 이번에는 먼저 사과의 뜻을 밝히면서 가족 관계에 변화가 생길지 주목된다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com