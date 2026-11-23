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[스포츠조선 조지영 기자] 올해 청룡영화상의 캐스팅 보트가 될 대중의 마음은 어떤 배우와 감독에게 향했을까.

지난 2일부터 모바일 플랫폼 셀럽챔프 앱에서 제47회 청룡영화상의 최종 수상작(자) 선정을 위한 네티즌 투표가 시작됐다. 시상식이 이틀 앞으로 다가온 가운데 최종 심사에서 캐스팅 보트 역할을 할 네티즌 투표 순위 또한 많은 관심을 받고 있다. 특히 주연상과 조연상의 경우는 끝까지 결과를 알 수 없는 초접전이 펼쳐지고 있다.

23일 오후 2시 43분 기준 셀럽챔프 집계에 따르면 최우수작품상은 '암살자(들)'이 2만9576표(53.16%)로 1위를 지키고 있다. 2위 '왕과 사는 남자'가 2만5922표(46.59%)로 바짝 추격 중이며, 현재 3654표 차로 박빙의 접전을 이어가고 있다.

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감독상 역시 마찬가지다. '암살자(들)'의 허진호 감독이 1만672표(58.33%)로 앞서고, '왕과 사는 남자'의 장항준 감독이 7312표(39.97%)로 뒤를 쫓고 있다. 두 사람의 차이는 3360표다. 나홍진 감독(243표), 윤가은 감독(48표), 연상호 감독(21표)은 각각 3위부터 5위에 랭크됐다.

올해 청룡영화상 네티즌 투표 중 가장 치열한 부문으로 손꼽히는 남우주연상은 '만약에 우리'의 구교환이 1만3716표(28.15%)로 1위, '호프'의 조인성이 1만3150표(26.99%)로 2위를 달리고 있다. 두 배우의 격차는 단 566표. 3위 '암살자(들)'의 박해일(9672표)과 4위 '가능한 사랑'의 설경구(9408표)도 1위와 각각 4044표, 4308표 차로 아직 순위 변동 가능성이 남아 있는 상황이다. 5위는 '왕과 사는 남자'의 유해진(2780표)이다.

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여우주연상은 '눈동자'의 신민아가 1만3859표(50.73%)로 선두에 올랐다. 2위 '만약에 우리'의 문가영이 1만954표(40.10%)를 기록해 현재 2905표 차를 보이고 있다.

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남우조연상 투표 결과는 그야말로 압도적이다. '암살자(들)'의 이민호가 3만9573표(88.33%)를 얻어 2위 '군체' 구교환(3103표)을 3만6470표 차로 앞서고 있다. 여우조연상은 '왕과 사는 남자'의 전미도가 1만1698표(50.98%)로 1위, '와일드 씽'의 박지현이 1만665표(46.48%)로 2위다. 격차는 1033표에 불과하다.

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1694만 관객을 동원한 '왕과 사는 남자'의 박지훈이 신인상에서도 기록을 썼다. 신인남우상에서 박지훈이 7만3655표(93.69%)로 독주 중이며 2위에 오른 '파반느' 문상민(3722표)과는 무려 6만9933표 차를 보이고 있다. 신인여우상에서는 '여름의 카메라'의 김시아가 4817표(59.65%)로 1위를 지키고 있고 '호프'의 정호연이 2545표(31.52%)로 2위에 올랐다. 두 사람의 격차는 2272표로 경합 중이다.

수상에 중요한 한 표를 선사할 네티즌 투표는 24일 밤 12시 마감된다. 최종 결과는 전문 심사위원 투표와 합산되며, 네티즌 투표 전체 결과는 심사위원 한 명의 표와 같은 비중으로 반영된다. 제47회 청룡영화상은 오는 25일 여의도 KBS홀에서 열리며 KBS2에서 생중계된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com